El “caballo de Troya” que Calarcá le hizo a Iván Mordisco en Guaviare, que terminó con el asesinato de 26 disidentes de las Farc

En Guaviare, las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá e Iván Mordisco libran una guerra sin precedentes. A mediados de enero de este año, 26 integrantes de este grupo armado, al mando del segundo en mención, terminaron muertos con tiros de gracia, de acuerdo con la información suministrada por Medicina Legal.

El nuevo detalle conocido por SEMANA, tras conversar con una fuente de la inteligencia militar, es que no hubo un enfrentamiento como se creyó en un principio, sino una infiltración, o lo que ellos han determinado un “caballo de Troya”.

El oficial de inteligencia dijo a esta revista que esta infiltración fue cuidadosamente planeada por los integrantes de Calarcá. Se dio el pago de una millonaria suma de dinero para llevar a cabo esta misión.

“La información confirmada hasta el momento es que sí hubo envenenamiento y que se trató de una operación de infiltración interna, un ‘caballo de Troya’ que permitió a la estructura de Calarcá golpear a la de Mordisco desde adentro”, aseguró la fuente consultada.

Iván Mordisco está en guerra contra Calarcá en el sur del país, aunque mantiene su poderío en el Cauca, el sur del Valle del Cauca y Nariño. Foto: SEBASTIAN MARMOLEJO

Asimismo, indicó que en un primer momento, la inteligencia del Ejército llegó a pensar que todo había ocurrido por medio del agua del río, pero esta hipótesis fue perdiendo fuerza hasta que determinaron que fue por los alimentos que los ilegales consumían.

“Todo indica que se trató de un ‘caballo de Troya’, es decir, de un integrante infiltrado dentro de la misma organización. A través de un familiar lograron contactarlo y ofrecerle una suma considerable de dinero para que ejecutara la acción”, explicó la fuente.

De igual manera, pudieron establecer que la persona involucrada en esta masacre hacía las veces de ranchero o, mejor dicho, era el cocinero de estos integrantes de las disidencias.

“Inicialmente se habló de una posible contaminación del agua del río. Sin embargo, la información posterior indica que el responsable era uno de los encargados de la cocina. Como ranchero, tenía acceso directo a la preparación de los alimentos”, detalló la fuente.

Alias Calarcá de las disidencias de las Farc. Foto: Esteban Vega La-Rotta

El agente de inteligencia precisó que no tiene claro cuál es la sustancia, porque la investigación en detalle fue asumida por la Policía Nacional, pero sí sabe que el infiltrado aprovechó uno de sus turnos en la cocina para aplicar la sustancia en los alimentos.

También señalaron que alias Iván Mordisco trasladó a personas desde Cauca, Valle del Cauca y Nariño hacia la zona que se pelea con Calarcá, con la intención de tener mayor control militar.

“Mordisco había venido trasladando personal desde diferentes zonas del suroccidente del país hacia ese territorio, donde históricamente el control lo ha disputado con la estructura de Calarcá. Esa alta rotación de hombres hizo que se volvieran más vulnerables”, indicó la fuente.

Esta persona que logró entrar a la cocina de las disidencias de Mordisco llevaba meses en el territorio y fue contactado por medio de su familia; así, le ofrecieron una jugosa suma de dinero si aceptaba colaborar para Calarcá.

“El infiltrado no era alguien recién llegado; llevaba varios meses en la zona y era de la región, donde conviven familias vinculadas tanto a Calarcá como a Mordisco. Eso facilitó el acercamiento”, agregó.

Luego del consumo de los alimentos, las personas comenzaron a sentirse mal de manera inmediata. “Tras el consumo de la comida envenenada, a varias de las víctimas les propinaron tiros de gracia. La hipótesis es que los disparos buscaban simular un combate. El infiltrado habría participado en esa escena para ‘salvarse el pellejo’ y encubrir lo ocurrido”, añadió.

Lo que buscaban las disidencias de Calarcá, según la versión conocida por SEMANA, era fingir que se registró un combate entre ilegales para así poder desviar la atención del envenenamiento.

“Una vez hizo lo que hizo, se trasladó a la estructura de Calarcá. Fue infiltrado por ese grupo, a través de un familiar, y que tras cumplir la misión salió del área y se integró a esa organización”, explicó la fuente.

Ahora, no descartan que la guerra se pueda recrudecer como venganza al asesinato de estos integrantes de las disidencias de alias Iván Mordisco.

“Tras lo sucedido, se ha detectado un movimiento de hombres desde el suroccidente del país hacia la zona en conflicto. Sobrevuelos y reportes de inteligencia indicarían un reagrupamiento de tropas, lo que sugiere posibles retaliaciones”, advirtió el oficial.

La fuente también precisó que no descartan la colaboración de algunos integrantes del Ejército Nacional con las disidencias de Calarcá en esta zona de Colombia.

“No se puede descartar. En regiones como Guaviare, Cauca o Urabá históricamente se han presentado filtraciones que dificultan operaciones militares. En ocasiones, cuando se planean operativos, los grupos armados logran anticiparse y abandonar el lugar”, afirmó.

Esa realidad, según explicó, ha incidido en los bajos resultados operacionales en ciertos territorios y en el riesgo permanente de penetración de unidades.