El documento de inteligencia militar que revela las presiones de las disidencias de Mordisco para los bloqueos en Guaviare

Este martes, 9 de diciembre, SEMANA conoció en primicia un documento en poder de la inteligencia militar y policial sobre el verdadero trasfondo del bloqueo que hay desde inicios del mes de diciembre en el departamento de Guaviare.

Todo se trata de una operación milimétrica que es dirigida por alias Iván Mordisco, quien estaría utilizando a las comunidades campesinas e indígenas para sacar de la zona una base militar.

“Información que se ha venido recopilando desde hace varias semanas, por medio de inteligencia técnica y humana, en un cruce de datos con agencias de la Fuerza Pública y el Estado con asiento en el departamento de Guaviare, se han podido establecer una serie de situaciones muy delicadas en cuanto a las verdaderas razones ocultas que existirían alrededor de la protesta social desde inicios del mes diciembre de 2025” (sic), precisa el documento conocido por esta revista.

Por medio de labores en terreno, los agentes de inteligencia pudieron establecer que hay presencia de disidentes camuflados entre la comunidad para liderar estos bloqueos.

“Esta delicada situación tiene prácticamente incomunicado al Guaviare con el centro del país. Comunidades campesinas e indígenas Nukak mantienen un bloqueo sobre la principal vía de entrada y salida del departamento. En el puente Nowen, en la vía nacional que comunica con el Meta, hay cerca de 400 personas impidiendo el paso de vehículos particulares, transporte público, mercancía, alimentos y otros elementos de primera necesidad para la población en esta región”, advierte el informe.

Las disidencias, al mando de alias Iván Mordisco, son las responsables del horror en Calamar. El alcalde dice que está bajo amenaza. | Foto: AFP

La información es precisa y es que las disidencias de las Farc buscan sacar a los integrantes de las Fuerzas Militares de este territorio, con el fin de tener el control absoluto con temas de narcotráfico, extorsiones, entre otras actividades al margen de la ley.

“De acuerdo a información recopilada, estructuras criminales de las disidencias, cuyo cabecilla es alias Mordisco, estarían presionando y amenazando a las comunidades indígenas y campesinas a que mediante vías de hecho exijan el retiro de una base militar estratégicamente ubicada en el Cerro Macusito, en la vereda La Lindosa, en límites entre los municipios de El Retorno y San José de Guaviare”, añadieron.

El documento en poder de SEMANA advierte que en una oportunidad los ilegales intentaron tumbar este puesto del Ejército Nacional que mantiene un control estricto en esta zona del departamento de Guaviare.

“En un primer momento, intentaron dirigirse, mediante una asonada multitudinaria, hacia esa base militar para desalojar a los uniformados del lugar. Dicho intento finalmente no prosperó”, detallaron.

Operaciones militares. Imagen de referencia. | Foto: Ejército Nacional

Asimismo, precisa que lo que están buscando es realizar la extracción de estos hombres mediante información que carece de veracidad y utilizando a las comunidades.

“Ahora quieren exponer que los militares que hay allí desde hace más de 18 años ponen en riesgo la vida y espiritualidad de las comunidades indígenas, situación que no es real, ya que dicha dificultad nunca ha existido, pues la base militar se encuentra fuera de la zona habitada por los Nukak”, aseguran.

Y es que esta base militar se encarga de la protección y custodia de unas antenas de telecomunicaciones fundamentales para la interconectividad de las poblaciones cercanas, de acuerdo con la información conocida por este medio.

“Así mismo, redes de conexión militares vitales para el desarrollo de operaciones en contra de grupos armados organizados y delitos como el narcotráfico, la extorsión, la explotación ilícita de yacimientos mineros, reclutamiento forzado de menores, homicidios, entre otros”, sostienen.

Otro de los apartes del informe en poder del Ejército y la Policía señala que los disidentes están yendo finca a finca para buscar a los campesinos para que se unan a estos bloqueos y quienes se opongan son amenazados de muerto, pero también obligados a dejar la zona.

“Empleando motocicletas y portando armas cortas, miembros de las disidencias llegan a cada finca campesina y a los lugares donde se asientan los Nukak y mediante amenazas los obligan a que se movilicen hacia el punto concertado para el bloqueo vial y les dan una ligera explicación, en caso de que sean consultados, de por qué es necesario el retiro de la base militar”, indica el documento.

Inicialmente, alias Iván Mordisco dio la orden para que por finca asistiera una persona y por las comunidades indígenas, dos por familia. Ahora han iniciado a pedir una asistencia masiva, representada en tres a cuatro personas por familia o finca, e igual número por familia de las comunidades indígenas Nukak.

“Algunos de los criminales (…) llegan al lugar del bloqueo para verificar que sí hayan llegado y cumplido con las instrucciones de manifestarse. Algunas familias que no han podido o no han querido unirse han sido objeto de amenazas e intimidaciones como disparos cerca a sus viviendas o entrega de panfletos”, se lee en el informe.