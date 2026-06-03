Los niños reclutados por las disidencias de Iván Mordisco y Calarcá fueron asesinados a disparos, revela informe de Medicina Legal

Fueron 11 los niños reclutados y asesinados por las disidencias de las Farc en Guaviare. Cinco tenían 15 años de edad y todos fallecieron producto de disparos con arma de fuego, así lo revela un informe de Medicina Legal.

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Las 11 víctimas menores que terminaron en la mitad de una confrontación entre las disidencias de Iván Mordisco y Calarcá, los dos cabecillas criminales que compartieron asiento con delegados del gobierno del presidente Gustavo Petro en el proyecto de la paz total, enviaron a los niños a disputa por el control del narcotráfico.

Entre esas víctimas, Medicina Legal identificó a una joven que recién acababa de cumplir la mayoría de edad y era prima de los hermanos Mucutuy, los niños rescatados en la selva. Se trata de Daniela Mucutuy Valencia. Fue asesinada por las disidencias de las Farc, las mismas que la reclutaron cuando era una niña.

El reporte forense advierte que todas las víctimas recibieron impactos de arma de fuego en lo que se presume fue un combate entre las dos organizaciones criminales; los niños estaban en esa confrontación y diez lograron ser identificados por Medicina Legal, un resultado aterrador, principalmente con estos delincuentes que le juraron al país apostarle a la paz.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que ha culminado el proceso de abordaje e identificación de 43 de los 48 cuerpos relacionados con el hecho ocurrido el 27 de mayo en zona rural de San José del Guaviare, sitio conocido como Barranco Colorado, en el departamento del Guaviare, donde se registraron enfrentamientos entre grupos disidentes de Iván Mordisco y alias Calarcá”, señaló Medicina Legal.

La historia de los hermanos Mucutuy quedó en un documental y en la memoria de los colombianos como un milagro. Estuvieron en la selva y sobrevivieron a la tragedia, pero su prima no compartió la misma suerte; terminó reclutada por las disidencias y sometida a enfrentar a otros grupos criminales. El Estado, que rescató a sus primos de la selva, se olvidó de ella y la dejó a merced de los criminales.

Fueron en total 48 cuerpos de víctimas de este enfrentamiento entre las disidencias de las Farc los trasladados a la sede del Instituto de Medicina Legal para el proceso de identificación y necropsia, y para establecer las causas de su muerte.

Los hermanos Mucutuy regresan a casa. Foto: Montaje: Icbf / cortesía a Semana

El Instituto forense logró identificar 43 de los 48 cuerpos que fueron entregados para los procesos de necropsia; de esos identificados, 39 de sexo masculino y nueve de sexo femenino, entre los que se encuentran 11 menores de edad (ocho de sexo masculino y tres de sexo femenino).