🔴 Desfile militar este 20 de julio EN VIVO | Siga en directo el Día de la Independencia en Colombia: últimas noticias, reacciones y pronunciamientos

Colombia celebrará este lunes, 20 de julio, un nuevo aniversario del Día de la Independencia, una de las fechas patrias más importantes del calendario nacional. Como es tradición, la jornada estará marcada por diferentes actividades conmemorativas en varias regiones del país, entre ellas, el tradicional desfile militar que reúne a las Fuerzas Militares y de Policía.

Gustavo Petro acusó a oficiales de la Fuerza Pública de querer cambiar el lugar que eligió para el desfile del 20 de julio

A diferencia de años anteriores, el desfile principal no se llevará a cabo en su recorrido habitual. El presidente Gustavo Petro anunció que, en esta ocasión, la celebración se trasladará a las localidades de Bosa y Ciudad Bolívar, ubicadas en el sur de Bogotá, con el propósito de acercar esta conmemoración a nuevos sectores de la capital.

Además, la Alcaldía de Bogotá informó que el recorrido de las tropas se desarrollará por la avenida Villavicencio y atravesará sectores como El Perdomo, Madelena, El Ensueño y Candelaria La Nueva.

El desfile se desarrollará entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m. Foto: SDM

Por su parte, el mandatario hizo la invitación a la ciudadanía a través de la red social X, donde señaló que la jornada busca fortalecer el vínculo entre la población y las Fuerzas Militares. Asimismo, expresó que la bandera tricolor será el principal símbolo de libertad y conocimiento durante la conmemoración de los 216 años.

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9:00 p. m. ¿Habrá pico y placa el 20 de julio de 2026?

Al tratarse de un día festivo, la medida de pico y placa no aplicará para vehículos particulares en las principales ciudades del país. No obstante, en Bogotá sí estará en funcionamiento el pico y placa regional en los nueve corredores de acceso a la capital, debido al alto flujo vehicular previsto durante el puente festivo.

De 12 a 4:00 p. m.: solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8)

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: solo pueden ingresar vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

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