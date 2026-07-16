Gustavo Petro acusó a oficiales de la Fuerza Pública de querer cambiar el lugar que eligió para el desfile del 20 de julio

A pocos días de que se lleve a cabo el desfile militar del 20 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia de Colombia, se conoció una declaración del presidente saliente, Gustavo Petro.

Gustavo Petro enciende alertas en el Pacto Histórico a pocos días de dejar el poder: “Impartiré instrucciones”

La declaración fue hecha durante la más reciente sesión del consejo de ministros, realizada esta semana en la Casa de Nariño. Allí, el mandatario afirmó de manera directa que oficiales de la Fuerza Pública querían cambiar el lugar donde estaría el 20 de julio.

Este es un extracto de la declaración que Petro decidió publicar en su canal de WhatsApp.

Publicación del presidente saliente Gustavo Petro en uno de sus canales de difusión. Foto: Publicación del presidente saliente Gustavo Petro en uno de sus canales de difusión.

De acuerdo con Petro, ese movimiento de los oficiales, de quienes no reveló sus nombres, podría afectar lo que su Gobierno tiene previsto para esa fecha.

“Entonces, 20 de julio, pues ya saben ustedes, se divide la marcha, pasa. Es en el sitio en que se dijo, no en lo que ciertos oficiales quieren, cambiar el sitio para que se dañe lo que queremos hacer. La Fuerza Pública tiene todo el instrumental para impedir ataques, que siempre ha sido un peligro en Colombia”, expresó el mandatario saliente.

Y continuó durante su intervención en el consejo de ministros: “Invito a toda la población del sur, del occidente de Bogotá, del centro, del norte, a asistir a ese punto porque, una vez pase el desfile del 20 de julio, hablaré por última vez al país".

“(...) Esta vez el segundo grito de independencia, que ya no fue una insurrección popular, sino una insurrección armada del pueblo colombiano de ese entonces. Por eso tengo esto; esto no es porque sea una bandera de muerte, es la bandera de Bolívar. De aquí quieren censurar a Bolívar y a su bandera. Nosotros, yo por lo menos, soy oficial de Bolívar. Yo podría dar el saludo militar, tengo más razones para darlo porque somos del Ejército Libertador y dejamos las armas”, puntualizó el presidente saliente, Gustavo Petro.

Además, por medio de su tribuna favorita, su cuenta personal en X, el mandatario también publicó un mensaje en referencia al desfile militar del 20 de julio.

Informe de inteligencia que desestima la narrativa de fraude en las elecciones habría llegado al despacho de Petro

“El 20 de julio, segundo grito de independencia nacional. Invito a la ciudadanía a congregarnos en todas las plazas públicas del país por las reformas sociales en beneficio del pueblo. Colombia, con dignidad y por la vida”, recalcó Petro.