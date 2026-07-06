“Abelardo no ganó las elecciones”: Gustavo Petro arremete contra José Manuel Restrepo y llama a manifestaciones el 20 de julio

El presidente Gustavo Petro respondió este domingo a las declaraciones del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien aseguró que el nuevo gobierno ha encontrado “una destrucción institucional muy profunda” durante el proceso de empalme.

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A través de su cuenta en X, el mandatario rechazó las afirmaciones del vicepresidente del gobierno entrante y defendió el balance de su administración. “Yo encontré un pueblo lleno de hambre cuando recibí la Presidencia; dejó mi Presidencia con el pueblo comiendo bien, bailando muy bien, y jugando bien fútbol y sin trampas”, escribió.

Sin embargo, más allá de responder al diagnóstico planteado por Restrepo, Petro volvió a lanzar cuestionamientos sobre la legitimidad de la elección presidencial y reiteró las denuncias que ha venido haciendo en los últimos días sobre un supuesto fraude en los comicios que dieron como ganador al presidente electo, Abelardo de la Espriella.

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El presidente, Gustavo Petro, el primero de julio de 2026, en Roma (Italia) Foto: Juan Cano - Presidencia de la República

En su publicación, el jefe de Estado aseguró que el proceso de empalme se está realizando “con algunos exconvictos y otras personas que son ilegítimas”, al tiempo que insistió en que De la Espriella “no ganó las elecciones en Colombia”.

“Lo digo así y lo reafirmó, aunque hacemos un empalme con algunos exconvictos y otras personas que son ilegítimas, porque Abelardo no ganó las elecciones en Colombia”, manifestó el mandatario.

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Gustavo Petro afirmó en su cuenta de X que no fue recibido por autoridades del gobierno italiano a su llegada a Roma Foto: Redes sociales Gustavo Petro

Petro fue más allá y afirmó que esa posición la expresa en su condición de jefe de Estado. “¿Quién lo dice? El jefe del Estado. ¿A quién? A toda la humanidad”, escribió en el mismo mensaje, en el que también convocó a sus seguidores a participar en una movilización prevista para el próximo 20 de julio en el sur de Bogotá.

“¿Para qué? Para que nos veamos este 20 de julio en el sur de Bogotá a gritar ¡Independencia!”, señaló.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

En la parte final de su pronunciamiento, el presidente reiteró la versión que ha expuesto en repetidas oportunidades desde las elecciones presidenciales al asegurar, sin presentar pruebas en ese mensaje, que el resultado de los comicios habría sido alterado desde el exterior.

“El ciudadano estadounidense no ganó las elecciones en Colombia, lo hicieron desde un servidor con una IP en Los Ángeles, California, EE. UU., de los hermanos Bautista”, afirmó Petro.