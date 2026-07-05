“Su tiempo se acabó”: Abelardo De La Espriella anuncia que reactivará todas las órdenes de captura contra grupos armados

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció un drástico cambio en la política de seguridad que comenzará a implementar desde el próximo 7 de agosto.

Gustavo Petro llama a una “movilización general” el próximo 20 de julio: “Los invito”

Durante una transmisión en vivo por YouTube, aseguró que firmará los decretos necesarios para reactivar todas las órdenes de captura vigentes contra integrantes de grupos armados ilegales y dejó claro que, para quienes continúen al margen de la ley, solo habrá una alternativa: el sometimiento a la justicia.

En su intervención, De La Espriella afirmó que el recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país es una reacción de las estructuras criminales frente al resultado de las elecciones presidenciales.

“Los grupos armados al margen de la ley han intensificado sus acciones violentas en diferentes regiones del país. Algunos de ellos, como reacción a nuestra elección democrática. Es la estrategia de siempre: generar caos para negociar desde la debilidad del Estado”, aseguró.

Acto seguido lanzó un mensaje directo a esas organizaciones.

“A esos violentos, a esos bandidos, les envío un mensaje claro: su tiempo se acabó”, afirmó.

El mandatario electo también cuestionó la política de paz total impulsada por el gobierno saliente, al asegurar que terminó favoreciendo a las organizaciones criminales.

“El proceso de paz total del gobierno saliente no fue otra cosa que la entrega de la soberanía nacional al narcoterrorismo. Desmantelaremos todas las estructuras de esa falsa paz. No habrá más concesiones inaceptables, vergonzosas”, sostuvo.

Como parte de esa estrategia, anunció que instruyó a su equipo de empalme para incluir en el paquete de decretos que firmará el día de su posesión todas las medidas necesarias para desmontar el marco jurídico que, según dijo, permitió suspender la persecución contra estos grupos.

“A partir del 7 de agosto firmaré los decretos necesarios para que la señora Fiscal General de la Nación reactive todas las órdenes de captura vigentes y para que nuestras Fuerzas Armadas las hagan efectivas, como corresponde, bajo el imperio de la ley y el mandato de la Constitución Nacional”, manifestó.

De La Espriella insistió en que su gobierno no negociará con estructuras armadas ilegales y reiteró que la única posibilidad para sus integrantes será acogerse a la justicia.

Gustavo Petro habla de acciones judiciales que buscan la “nulidad” de las elecciones que ganó Abelardo De La Espriella

“A los violentos les hago un único ofrecimiento: un sometimiento a la justicia con los beneficios que la ley actual contempla”, expresó.

Asimismo, aseguró que durante su administración “no habrá impunidad, no habrá territorios entregados a los bandidos, no habrá un solo rincón de Colombia donde el Estado renuncie a ejercer su legítima autoridad”.

Durante la transmisión también reveló que recibió una solicitud de sometimiento por parte de Digno José Palomino y Aldair Montealegre, señalados cabecillas de la estructura criminal Los Pepes, que opera en Barranquilla y el departamento del Atlántico.

Según explicó, ambos delincuentes manifestaron su intención de acogerse a la justicia bajo las condiciones previstas en la legislación vigente.

Por ello, anunció que dará instrucciones al ministro de Defensa designado para coordinar el procedimiento y solicitará a la Fiscalía General designar un fiscal y un grupo de policía judicial que adelante el proceso.

El presidente electo concluyó asegurando que la salida para las organizaciones criminales será clara: responder ante la justicia o enfrentar la acción del Estado con la reactivación de las órdenes de captura y las operaciones de la Fuerza Pública.