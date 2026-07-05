“Nos entregan el sistema de salud en cuidados intensivos”: Abelardo De La Espriella anunció plan de choque y denuncias penales

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, habló a los colombianos este domingo, 5 de julio, sobre el proceso de empalme que se adelanta actualmente con el gobierno saliente.

Durante su intervención, que fue difundida en sus redes sociales, el mandatario electo alertó sobre la pesada herencia que recibirá su administración en relación con el sistema de salud, el cual dijo que se encuentra en “cuidados intensivos” y “al borde del colapso”.

“El sistema de salud está al borde del colapso. Millones de colombianos no consiguen sus medicamentos. Lo que crearon Petro, Jaramillo y su desgobierno es una verdadera crisis humanitaria”, dijo inicialmente.

Abelardo De La Espriella hará su primer consejo territorial en Cúcuta este miércoles. Anunció medidas concretas

“La deuda con las EPS asciende a 26 billones de pesos, con corte a junio del año anterior, mientras que las quejas de los usuarios y el deterioro financiero de las EPS intervenidas sigue creciendo día a día. Además, se estima que 9 de cada 10 colombianos no reciben de manera completa los medicamentos que necesitan. Miles de pacientes también esperan por tratamientos, procedimientos que no llegan a tiempo. Lo que está en juego es la vida de los colombianos”, expresó.

“Recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de la historia. Están asustados”, Abelardo De la Espriella este domingo

Posteriormente, De la Espriella manifestó que su equipo realizará una serie de denuncias para que “respondan los responsables de este desastre”. Así mismo, reiteró que su gobierno, en los primeros 90 días, implementará un plan de choque para enfrentar la crisis. En ese sentido, dijo que se están preparando varios decretos.

“Al equipo de empalme en salud los he instruido que, paralelamente a la preparación de las denuncias penales correspondientes para que respondan los responsables de este desastre, implementen el plan de choque consignado en la propuesta de campaña que le hice al país para estabilizar el sistema durante los primeros 90 días del gobierno. Los decretos necesarios para ello ya están en preparación. Estamos trabajando todos los días en eso”, sostuvo.

Abelardo De La Espriella hará su primer consejo territorial en Cúcuta este miércoles

El presidente electo también anunció este miércoles adelantará su primer consejo territorial en la ciudad de Cúcuta.

“En Cúcuta voy a anunciar medidas concretas para revertir las perversas decisiones del gobierno que han permitido el robo de la tierra de los bravos hijos del Norte de Santander”, aseguró.

De La Espriella habló de la necesidad de recuperar el control efectivo del Catatumbo para lo cual le pidió al ministro del Interior, Rodrigo Lara, un paquete de apoyo para esas comunidades que han “sufrido el abandono y la violencia”.