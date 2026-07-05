Gustavo Petro habla de acciones judiciales que buscan la “nulidad” de las elecciones que ganó Abelardo De La Espriella

El presidente saliente, Gustavo Petro, anunció que respaldará acciones judiciales con las que se buscará la nulidad de las elecciones presidenciales en las que resultó elegido Abelardo De La Espriella.

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El pronunciamiento se conoció luego de que el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y exsuperintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, confirmara que presentará una demanda ante el Consejo de Estado.

A través de su cuenta de X, Petro aseguró que su movimiento entrará en una nueva etapa de oposición, aunque insistió en que todas las actuaciones se harán por las vías legales.

“Pasamos a la fase de resistencia activa, si el gobierno entrante agrede los derechos logrados, el pueblo tiene el derecho de defenderlos en todo el país y en todas las calles”, escribió el mandatario.

Sin embargo, minutos después aclaró que esa “resistencia activa” no implica acciones violentas.

“Ningún(a) progresista debe responder con violencia, en ninguna parte del país; solo pasamos a acciones judiciales que incluyen la nulidad de las elecciones. Y que tendrán su tiempo”, agregó.

El anuncio coincide con la estrategia jurídica impulsada por Luis Guillermo Pérez, quien confirmó que el próximo 7 de julio radicará una demanda contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría para solicitar la nulidad de la elección presidencial.

Según explicó Pérez, la demanda se sustenta en varios argumentos. El primero, dijo, tiene relación con presuntas conductas ocurridas durante la campaña presidencial.

“Incurrió en posibles acciones de naturaleza penal que tienen que ser investigadas por la Fiscalía General de la Nación: violencia psicológica, amenazas de muerte, instigación a delinquir, hostigamiento y finalmente, también la apología del genocidio”, afirmó.

El exmagistrado también sostuvo que existe un supuesto impedimento relacionado con la doble nacionalidad del presidente electo.

“La inhabilidad por doble nacionalidad, aunque no esté contemplada específicamente en un artículo de la Carta Política, se infiere (…) Así como hoy un miembro de la carrera diplomática no puede tener doble nacionalidad para evitar cualquier conflicto de interés, con mayor razón el jefe de Estado no podría tenerla cuando ha jurado lealtad a una potencia extranjera”, aseguró.

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Pérez indicó que, además de la demanda de nulidad, solicitará al Consejo de Estado una medida cautelar para suspender provisionalmente los efectos de la elección mientras se resuelve el proceso.

“Pediremos que se decrete la suspensión provisional del acto administrativo que declaró la elección de Abelardo Gabriel De La Espriella como presidente de la República y, segundo, que no se realice la ceremonia de posesión del 7 de agosto ni se reconozcan las prerrogativas del cargo mientras se decide el proceso”, explicó.

Finalmente, invitó a los ciudadanos a respaldar la iniciativa firmando como coadyuvantes de la acción judicial, con el propósito de que, según dijo, el Consejo de Estado estudie la solicitud de suspensión y la demanda de nulidad de la elección presidencial.