Exclusivo: esta es la prueba que el Ejército no avaló en el ascenso de exedecán del presidente Petro. ¿Quién lo apoyó?

Esta revista obtuvo en exclusiva el decreto que un principio la junta asesora le habría presentado al Gobierno Petro, para ascender a más de 800 oficiales que tenían pendiente ese trámite al interior del Ejército Nacional.

El documento se podría volver una prueba reina para determinar la forma en que el nombre de Rodríguez ingresó al decreto final que autorizó el ascenso de sus colegas, y de paso, el suyo mismo pese a tener un delicado proceso con llamado a juicio disciplinario en la Procuraduría por presunto acto sexual y violencia de género contra otra oficial de la institución.

Escándalo en las Fuerzas Militares: ascienden a exedecán del presidente Petro involucrado en un caso de acoso sexual

El decreto inicial de 26 páginas mencionadaba que el Jefe de Departamento Conjunto de Personal acreditó los grados, especialidades, nombres, apellidos, documentos de identidad y la antiguedad de los oficiales considerados para ascenso, como lo indicó las actas de la junta asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares.

Ese documento que no tiene fecha, ni firma del ministro, ni número de decreto deja en evidencia una situación bastante llamativa: el nombre del mayor Sammy Rodríguez no había sido contemplado por dicha junta asesora para su ascenso.

Sin embargo, en un extraño giro el pasado 1 de junio de este año, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, firmó y expidió el decreto 0553 de 2026 en el que apareció como por arte de magia en una larga lista y llevando el número 90, el nombre de Rodríguez para ascender.

Lo más grave del caso es que SEMANA se contactó con varias fuentes militares cercanas a dicha junta asesora que avala los ascensos, pero la versión que manejan en ese sector es mucho más desconcertante, pues dicha instancia nunca habría contemplado el nombre del exedecán de Petro por el pendiente que tiene la justicia.

Así mismo, sostienen que dicho decreto se habría cocinado y salió directamente del Ministerio de Defensa, liderado por Pedro Sánchez, pues consideran que el nombre de Rodríguez se habría incluido en su despacho o directamente de la Presidencia de la República.

Esta revista se contactó con la oficina de prensa de la Casa de Nariño desde donde explicaron: “En Presidencia no se maneja el tema de ascensos. Corresponde a Mindefensa”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó: “La Junta clasificadora en la que se estudió al oficial en cuestión se adelantó el 13 de abril de 2026 y la junta asesora del Ministerio de Defensa Nacional se adelantó el 22 de abril del presente año”.

Sin embargo, esa versión chocaría con el documento conocido en exclusiva por SEMANA que demuestra que el nombre del entonces mayor Sammy Rodríguez, hoy teniente coronel, ni siquiera aparecía como una de las opciones iniciales para ascender.

El coronel Rodríguez ahora espera la fecha para el inicio de su juicio disciplinario por el presunto acto sexual y la violencia de género que habría cometido contra una de sus compañeras del Ejército en el Cantón Militar de Palonegro, en Bucaramanga.

Conozca el decreto que no registra el nombre del polémico exedecán: