A través del Decreto 0553 del 1.º de junio de 2026, firmado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se confirmó que las Fuerzas Militares de Colombia ascendieron al mayor Sammy Ernesto Rodríguez al grado de teniente coronel.

El nombre de Rodríguez apareció en una extensa lista de oficiales que estaban a la espera de ser ascendidos por parte del Gobierno de Petro; sin embargo, su presencia en ese decreto ha generado malestar al interior de las filas, pues sobre él pesa un bochornoso escándalo de presunto acoso sexual.

“Si sabía hacer rico el amor”: crece escándalo por presunto acoso sexual que involucra a Sammy Rodríguez, exedecán del presidente Petro

El mayor del Ejército Sammy Ernesto Rodríguez, quien fue edecán del presidente Gustavo Petro, empezó a estar en el foco de la opinión pública luego de que una oficial del Ejército denunciara ante la Defensoría del Pueblo que este presuntamente la acosó sexualmente el 13 de mayo de 2025, durante una conmemoración militar en la sede de la Segunda División del Ejército, en Bucaramanga.

El caso creció tan rápido que la Procuraduría le abrió una investigación y después llamó a juicio disciplinario al ahora teniente coronel Rodríguez, por las presuntas faltas disciplinarias que habría cometido en este caso y la aparente violencia de género que, al parecer, ejerció contra una de sus compañeras al interior de la fuerza.

El exedecán del presidente Petro seguiría ejerciendo su labor desde Casa Militar. Foto: Suministro

De hecho, el ente de control advirtió en su momento que “no hay duda de que, por la relación especial de sujeción con el Estado, el mayor Sammy Rodríguez, quien para ese momento estaba en su curso de ascenso al grado de teniente coronel y era edecán del presidente, tenía todo el conocimiento de las situaciones y consecuencias que podría desencadenar la vulneración de derechos de las mujeres.

Esa investigación disciplinaria también permitió determinar que Rodríguez lleva más de 18 años al servicio del Ejército Nacional, lo que le daba todas las facultades para estar “ampliamente informado sobre los estándares normativos y éticos internacionales”, específicamente en los cargos que tuvo como oficial de Talento Humano.

“Si sabía hacer el amor rico”

La Procuraduría destapó que este polémico caso inició cuando el entonces mayor Rodríguez le lanzó a una de sus oficiales la frase de “si sabía hacer el amor rico”; después le habría intentado tocar “el seno derecho” y, ante la negativa de la mujer, al parecer, la intimidó advirtiéndole que no la ascendería y la iba a “hacer trasladar porque él trabajaba con Petro”.

Lo particular de todo este caso es que el Manual Fundamental del Ejército establece como principio de ética que las actuaciones de los militares deben obrar de forma “recta e irreprochable”; sin embargo, un escándalo de este calado que sigue en investigación no fue suficiente para frenar el ascenso del ahora coronel Sammy Rodríguez.

Este es el decreto de ascenso firmado por el ministro Pedro Sánchez: