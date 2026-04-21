Explosiva entrevista de Angie Rodríguez, exmano derecha de Gustavo Petro, con SEMANA: destapa presuntas irregularidades en el Gobierno

La gerente del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, dio una reveladora entrevista al director de SEMANA, Yesid Lancheros, y mostró que desde el gobierno del presidente Gustavo Petro hay una estrategia de al menos 20 funcionarios que quieren echarla del cargo. Entregó nombres propios, habló de chats, fotografías, “espías” en el Estado y contó secretos de cómo se gobierna desde el interior de la Casa de Nariño.

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El primero en mencionar fue Carlos Carrillo, director de la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo, con quien libra una batalla campal que está en manos de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

“Lo más peligroso para mí, que expone mi vida y mi integridad, es que él se une a otras personas para perjudicarme”, reveló.

Angie Rodríguez Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Esas personas —según Rodríguez— “incluye a Juliana Guerrero (exasesora de Gustavo Petro), Raúl Moreno (jefe de despacho presidencial) y en otro ámbito a Mariela Barragán, directora de la Función Pública”.

La gerente del Fondo Adaptación reveló que Carlos Carrillo “tenía o tiene un espía al interior de la entidad, un funcionario que yo tenía en el Dapre y me lo llevé al Fondo Adaptación. Lo tenía como espía para que me grabara, me tomara fotos y, a su vez, él poder traficar, presuntamente, la información”.

Rodríguez le reveló al director Yesid Lancheros que tiene en su poder unos chats comprometedores. “Un día, cuando estaba en una sesión de Gestión del Riesgo con el señor presidente, me llegó un mensaje de un número desconocido donde me informaron: ‘Directora, tengo información sobre Carlos Carrillo y la manera como ellos están confabulados para atacarla’. Me enviaron un video que se podía ver una sola vez, pero cogí mi teléfono y grabé y lo que encuentro es, realmente, escalofriante”, narró a SEMANA.

Angie Rodríguez Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

En las imágenes —de acuerdo a Rodríguez— Carlos Carrillo dijo “que la acción del Caballo de Troya siempre funciona. Y el presunto espía le manifestó que si podía hacerle una pregunta para que entregara una respuesta honesta: ‘¿Aparte de mi persona, tiene usted otro espía cerca de la oficina principal?’”.

Carrillo, según Rodríguez, respondió: “De momento, solo te tengo a ti y te lo digo con honestidad, por eso me interesa que te sostengas allá en ese cargo”. Y el supuesto espía agregó: “Puede contar con toda la información que pueda perjudicar a esa vieja desde que me remunere bien a mí“.

Angie Rodríguez Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Angie Rodríguez continuó leyendo los mensajes de chat que Carlos Carrillo había enviado al supuesto espía. “Él dice que lo que ella (Angie) no sabe es que adentro le lloverá candela”, contó Rodríguez.

SEMANA le preguntó qué pensaba del término “le lloverá candela” y ella respondió: “O me quiere matar o me quiere llevar presa”.

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El director, Yesid Lancheros, le pidió que contara quién era el espía, pero ella decidió no decirlo. “No quiero afectar el curso de la investigación, pero tengo plenamente identificado quién es la persona”, respondió.

Sin embargo, reveló que retiró de su cargo al “espía”.

“Yo sé que Carlos Carrillo y Raúl Moreno, a quien yo llevé a la jefatura de despacho presidencial, se conocían de antes, eran amigos. Yo empecé a atar cabos y digo: estos dos hombres se unieron para sacarme porque tuve varios inconvenientes con Moreno por su forma de trabajar. Lo digo abiertamente: es un hombre conspirador que todo el tiempo le está metiendo temas al señor presidente. No le importa dañar la honra y el buen nombre. Se unen con Carrillo”.

Angie Rodríguez y Carlos Carrillo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Angie Rodríguez cree que, presuntamente, Carlos Carrillo le paga a ese “espía” para que obtenga información de ella. La exdirectora del Dapre habló de “espionaje” y “concierto para delinquir”. Y el objetivo, a su juicio, “es exterminarme”.

La exdirectora del Dapre también se refirió al papel que cumplen Juliana Guerrero, exasesora de Gustavo Petro, y Raúl Moreno.

Juliana Guerrero, exasesora de Gustavo Petro. Foto: CAPTURA DE VIDEO

“Debo decirlo públicamente: al interior del Gobierno, quien denunció que Juliana Guerrero no tenía los títulos profesionales de manera legal, fui yo”, reveló Rodríguez. Y contó que informó sobre la situación a Gustavo Petro.

Dijo que cuando le informaron que debía publicar la hoja de vida de Juliana Guerrero, sabía que no pasaría los filtros. “La publiqué, pero sabía que no era profesional. No obstante, a los quince días me dicen que ya tiene los títulos y yo dije: ‘No puede ser, no le cabe en la cabeza a nadie’. Cuando pido que me los dejen ver, encuentro varias inconsistencias. Yo fui auditora en la Contraloría General, en la seccional de Bogotá; yo tenía un ojo clínico. Cuando vi eso, dije: ‘Esto no puede ser, estos títulos son falsos. ¿Quién se va a graduar en menos de quince días?’ Nadie”, afirmó.

Dijo que Juliana Guerrero le comentó que era contadora de la Universidad Popular del Cesar. “Me opuse como lo hice con otros nombramientos que me generaron tensión al interior del Gobierno. Al final, sale el escándalo de sus títulos falsos por parte de la congresista Jennifer Pedraza”, destacó.

El director de SEMANA le preguntó a Angie Rodríguez qué le dijo Gustavo Petro cuando le contó sobre los títulos falsos de Juliana Guerrero. “Bueno, no quiero entrar en detalle, pero se lo dije a él, lo advertí antes de que saliera el escándalo y antes de publicar la hoja de vida”, confesó.

Ahí —añadió Rodríguez— “me gané a mi peor enemiga, Juliana Guerrero”.