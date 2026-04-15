Angie Rodríguez pide a la Fiscalía “celeridad” en la investigación por denuncias de Carlos Carrillo sobre coimas en el Fondo de Adaptación

Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, radicó una denuncia penal con base en los señalamientos hechos por Carlos Carrillo, director de la UNGRD, sobre una presunta exigencia de coimas para el desembolso de recursos de un contrato en la entidad.

En el documento, la funcionaria pide “celeridad” en la investigación y que se identifique a los presuntos responsables.

En su denuncia, Carrillo contó que un contratista del Fondo de Adaptación habría sido víctima de una exigencia ilegal de recursos para que se desembolsara un contrato relacionado con el proyecto Dinámicas en La Mojana.

De acuerdo con el director de la UNGRD, la exigencia sería del 10% del contrato, equivalente a aproximadamente 2.000 millones de pesos.

“Esta conducta se enmarca dentro de las categorías penales de concusión o cohecho por dar u ofrecer”, resaltó Rodríguez en la denuncia.

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Y agregó que “de acuerdo con la declaración pública del señor Carrillo, el contratista afectado podría contar con grabaciones u otros medios de prueba, además de su testimonio directo, que permitirían identificar a los presuntos autores de las conductas ilícitas aquí denunciadas”.

De esa forma, solicitó citar e interrogar a Carrillo en calidad de denunciante original, con el fin de que amplíe lo que conoce sobre dicho caso.

Además, pide interrogar al contratista afectado, con el fin de recolectar más evidencias, y solicitar al Fondo de Adaptación los documentos de los contratos referenciados.

Igualmente, solicitó “garantizar celeridad en el trámite de la presente denuncia, habida cuenta de la gravedad de los hechos, la cuantía de los recursos públicos comprometidos que superan el billón de pesos, y el impacto institucional que generan este tipo de conductas en la confianza legítima de los contratistas del Estado y de la ciudadanía en general”.

Finalmente, Rodríguez pidió ser tenida en cuenta como denunciante en la investigación que se adelantará por los presuntos hechos.