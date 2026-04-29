Cooperativa señalada por Paloma Valencia de recibir contratos a dedo del gobierno Petro, respondió: “Es un trabajo técnico de más de 15 años”

El sector cooperativo de Antioquia salió en defensa de la cooperativa Confiar tras los señalamientos hechos por la candidata presidencial Paloma Valencia, quien cuestionó un contrato entre Colpensiones y esa entidad financiera, al advertir un supuesto favorecimiento político.

Paloma Valencia señala a Colpensiones de entregar “a dedo” contratos a cooperativa, “principal financiadora del Pacto Histórico”

A través de un comunicado, Confecoop Antioquia, gremio que agrupa a cooperativas en esa región, rechazó las insinuaciones de irregularidad y defendió la legalidad del proceso.

Según se explicó, la autorización de Confiar para pagar pensiones no se debe a decisiones temporales o políticas, sino a un trabajo técnico de más de 15 años en el sector solidario.

“La de Paloma Valencia es una coalición Frankenstein”

Colpensiones recibirá $25 billones de fondos privados Foto: Colprensa

“El pago de la Cuenta de Mesada Pensional no es un privilegio otorgado a dedo”, señala el documento, en el que se insiste en que las cooperativas cuentan con la solvencia y la infraestructura necesarias para prestar este tipo de servicios, en condiciones comparables con la banca tradicional.

Incluso, el gremio manifestó que espera que más entidades del sector sean habilitadas en el futuro, con el fin de ampliar la cobertura en distintas regiones del país.

Las alianzas de Paloma Valencia: estos son los políticos más cuestionados que apoyarán a la candidata tras su alianza con los partidos tradicionales

JAIME DUSSÁNPresidente de Colpensiones Foto: Cortesía Colpensiones-API / GUILLERMO TORRES-SEMANA

La respuesta surge luego de que Valencia denunciara que Confiar, a la que vinculó como financiadora del Pacto Histórico, habría sido beneficiada con un contrato para administrar recursos de pensionados, lo que, según la candidata, podría generar rendimientos financieros antes de su entrega a los beneficiarios.

Frente a este punto, Confecoop Antioquia también hizo una precisión sobre la financiación de campañas. Indicó que las cooperativas financieras están legalmente autorizadas para otorgar créditos a campañas políticas, bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera, y que estas operaciones se rigen por criterios de pluralidad y transparencia. En ese sentido, enfatizó que no se trata de donaciones, sino de mecanismos financieros regulados.

En visita a Cali, la candidata presidencial Paloma Valencia aseguó que integrantes de su campaña son perseguidos y amenazados en el Cauca. Foto Jorge Orozco Foto: Jorge Orozco / El País

El gremio también defendió la importancia del cooperativismo en la economía del país, resaltando que, aunque su modelo se basa en la solidaridad, sigue los mismos criterios técnicos y normativos que el sistema financiero tradicional.

“Las cooperativas actúan bajo principios éticos y marcos legales estrictos”, afirmó la directora ejecutiva de Confecoop Antioquia, Rosa Yelena Granja Rodríguez, quien hizo un llamado a la responsabilidad en el manejo de la información para evitar afectaciones reputacionales al sector.