Directiva de Fecode ordenó ataque político a Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia y Daniel Briceño

No pasó desapercibida para la opinión pública la asamblea de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), la principal asociación de profesores de Colombia, que ya decantó su apoyo a la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

En una grabación que circula ampliamente en las redes sociales, se recogió un polémico episodio de la reunión: una directiva de Fecode, Aura Nelly Daza, quien actuaría como fiscal del sindicato, dio una directriz a sus compañeros de cara a las elecciones de mayo.

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Ella ordenó un ataque político a tres figuras que, a su juicio, no deberían tener protagonismo en la contienda por los cuestionamientos que le han hecho a su organización: Daniel Briceño, representante electo, y Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, candidatos presidenciales.

“Es necesario y urgente la campaña mediática, pero no solamente desde Fecode, hay que hacerla también desde la ADE (Asociación Distrital de Educadores)”, donde ella fungió como presidenta en la capital del país. Sus palabras causaron revuelo en internet.

Hoy, en la asamblea de Fecode, se dio la orden de atacarnos a mí, a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella tanto en redes sociales como políticamente, por enfrentar el monopolio de ese sindicato.



Señores de Fecode no le tengo miedo a un sindicato que vendido. pic.twitter.com/Eq9DJ2MhHg — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) April 28, 2026

A renglón seguido, la mujer planteó sus objetivos en esa cita: “Miremos cómo, pero este señor Daniel Briceño, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, hay que atacarlo (sic) en redes y hay que atacarlo políticamente”.

Al parecer, esa estrategia sí los afectaría, según la líder de Fecode: “Lo que más les duele a ellos es su ataque político, que después no puedan postularse a ninguna corporación y que quede como quedó el señor Peñalosa, acabado políticamente. Eso es lo que tenemos que hacer”.

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Daniel Briceño se pronunció sobre el hecho y anticipó que no le tiene miedo al sindicato: “Si me pasa algo, será responsable directa de Fecode y la ADE (sic). Nosotros buscamos romper el monopolio de la educación en manos de un sindicato que se ha dedicado a hacer política mientras los estudiantes reciben mala educación y los maestros siguen sin buen sistema de salud”.

Fecode ya refutó el planteamiento del congresista electo del Centro Democrático: “El Sr. Daniel Briceño lleva semanas en un discurso constante de ataques, mentiras y calumnias, promoviendo la estigmatización contra Fecode, el magisterio y la educación pública, tal como se evidencia en este mismo mensaje. Los maestros y maestras respondemos con discursos y argumentos, estamos con la paz, pero tampoco podemos ser su ‘saco de boxeo’ y eso le irrita”.