La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) anunció un paro nacional de maestros durante 24 horas para este miércoles 15 de abril de 2026. El fin de esta jornada de protestas es expresar su inconformidad con las dinámicas del actual sistema de salud que garantiza el derecho de los docentes colombianos.

Willi Carmona, miembro del Comité Ejecutivo de Fecode, reveló en SEMANA las inconformidades del sindicato con la administración actual del sistema de salud que atiende a cerca de 800.000 beneficiarios, entre docentes de colegios públicos y sus familiares.

Willi Carmona es miembro del Comité Ejecutivo de FECODE. Foto: Suminsitrado

“Estamos convocando a un paro nacional de 24 horas, cuyo objetivo principal es mostrarle al país las condiciones actuales en las que se encuentra el modelo de atención en salud al magisterio y sus beneficiarios”, señaló Carmona en exclusiva a este medio.

Las concentraciones serán en las calles de las principales ciudades del país y las cabeceras municipales.

Bogotá

Medellín

Bucaramanga

Cali

Ibagué

Cartagena, entre otras.

Motivaciones de la manifestación

El vocero del sindicato aseguró que la protesta se realiza debido al “mal manejo” del nuevo modelo de salud, que lleva 23 meses en implementación.

Según Carmona, la administración de la Fiduprevisora “ha sido incapaz” de garantizar que los recursos de los maestros mejoren la atención oportuna y esto afecta el acceso al servicio de salud de docentes, pensionados y sus familias.

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“El decreto 003 de 2024 apunta a quitar la intermediación y la integración vertical (del sistema de salud); sin embargo, hemos tenido muchísimas dificultades desde el componente administrativo por parte de la Fiduprevisora, que es quien administra los recursos del fondo de prestaciones sociales del magisterio Fomag”, declaró el miembro del Comité Ejecutivo de Fecode.

Carmona aseguró que, para el sindicato, la implementación del nuevo sistema no ha sido exitosa y, por el contrario, ha generado múltiples quejas de los usuarios. Por ende, la jornada busca tres soluciones clave para corregir la situación.

“En primer punto, como fue un tránsito del anterior modelo al nuevo, inicialmente se tomó la estrategia de las cartas de intención para resolver el tema contractual con las IPS en los diferentes modelos de atención”, añadió, y alegó que lo que era transitorio terminó convirtiéndose en definitivo.

Según el vocero, en este momento, el tipo de contratos no les permite a los docentes tener herramientas legales (notas técnicas) para exigirles a las IPS un mejor servicio, por lo que exigen a la Fiduprevisora que garantice un contrato formal entre los beneficiarios y las prestadoras del servicio.

“Si este punto no se cumple, nosotros tomaríamos acciones mucho más contundentes ampliando las jornadas de paro”, expresó Carmona.

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Carmona reveló que en este momento existe sobrefacturación y direccionamiento que no corresponde al servicio que tiene que ver con la salud de los maestros de colegios públicos en el país.

Por ello, el segundo objetivo de la movilización es que la Fiduprevisora garantice una red integral que le permita al maestro ser atendido en todos los niveles.

El activista declaró que algunos de los afectados no han recibido la atención de especialistas, por lo que está en riesgo la salud de algunos docentes colombianos.

“Por último, (buscamos) la salida de los responsables del pésimo manejo administrativo de los recursos (de la salud) de los maestros durante estos 23 meses, específicamente la presidenta de la Fiduprevisora, Vanessa Gallego”, explicó el miembro de Fecode, luego de advertir que si estos tres objetivos no se logran, buscarían tomar medidas más contundentes, entre las que está la posibilidad de ampliar el paro nacional.