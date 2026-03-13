Carlos Caicedo inscribió su candidatura a la Presidencia: exdirigente de Fecode será su fórmula vicepresidencial

Esta semana, la arena política tuvo su epicentro en la Registraduría, donde se empezó a calentar la primera vuelta presidencial que se realizará en el país el próximo 31 de mayo.

El movimiento se evidenció con las inscripciones de las candidaturas presidenciales. Fue el caso del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien se acercó ante esa autoridad para realizar ese trámite.

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Caicedo anunció a su fórmula vicepresidencial; se trata del expresidente de Fecode, Nelson Alarcón. En la Registraduría, Carlos Caicedo expuso varias de sus propuestas para llegar a la Casa de Nariño.

“Hoy lanzamos una campaña, no para ganar una elección. Lanzamos una movilización para levantar una generación. Si pudimos cambiar una región, podemos cambiar un país y podemos hacerlo con formación, con educación, apostándolo todo no solamente a la cobertura, apostándolo todo a la calidad y a la pertinencia de esa educación”, expresó en su intervención.

Y manifestó: “Apostándolo todo a la ciencia y la tecnología, que no pueden tener menos que un 1 % del PIB para que, efectivamente, no se sometan a los recortes a los que regularmente se someten y se pueda crear conocimiento propio para desarrollar una industria nacional. La educación tiene que ser protagonista en esta nueva etapa de la sociedad colombiana”.

Otras de las candidaturas que se inscribieron fueron la de Abelardo de la Espriella con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo; también la de Iván Cepeda con Aida Quilcué, y la de Paloma Valencia con su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, entre otros.