Política

Alerta en la Registraduría por el robo de tres computadores: fue en el lugar donde se realizan los escrutinios

La entidad reveló detalles del hecho por medio de un comunicado.

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Redacción Semana
13 de marzo de 2026, 6:32 p. m.
La Registraduría Nacional del Estado Civil reveló detalles de un hecho que está en investigación.
La Registraduría Nacional del Estado Civil reveló detalles de un hecho que está en investigación. Foto: Guillermo Torres /Semana

La Registraduría dio a conocer este viernes, 13 de marzo, un caso que tiene en alerta a esa entidad. Tiene que ver con el hurto de varios computadores portátiles, en la zona donde se realiza el escrutinio.

A través de un comunicado de prensa, la Registraduría dio más detalles del caso: “Aproximadamente al mediodía, se presentó el hurto de tres equipos portátiles de la subcomisión escrutadora 11.24 correspondiente a Suba Tibabuyes, en el pabellón 8 primer nivel de Corferias, lugar donde se adelantan los escrutinios de las elecciones de Congreso y las consultas de las agrupaciones políticas”.

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“De los equipos hurtados, dos son de uso personal de los jueces de la República que integran dicha comisión y uno es de propiedad de la Registraduría Nacional”, expresó la entidad.

La Registraduría expresó que frente al robo de los elementos tecnológicos, las víctimas “interpusieron de manera inmediata la respectiva denuncia ante la Policía Nacional, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes y se identifique a los responsables de este hecho”.

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Sumado a ello, la entidad aclaró en la comunicación que “este lamentable suceso no compromete ni pone en riesgo la seguridad e integridad de la información de los escrutinios, un proceso abierto y público, dado que los datos electorales se encuentran debidamente almacenados en el software de escrutinios, el cual opera bajo estrictos estándares y protocolos de seguridad”.

Entre tanto y frente a las dudas que han tenido los ciudadanos sobre el proceso de escrutinio, Cristian Quiroz, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), explicó en El Debate, de SEMANA, qué es ese proceso.

El primer escrutinio se hacen en los municipales, zonales y distritales los jueces de la República; los cuales tienen todas las garantías los delegados de la Registraduría; yo creo que todo está preparado, absolutamente todo está preparado para que en horas tengamos noticias, como siempre ha sido”, indicó el funcionario frente al proceso electoral que se registró en el país el pasado 8 de marzo.

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Por último, detalló: “El proceso electoral en Colombia es un monstruo grande. La Registraduría tiene su software; nosotros tenemos nuestro software. Nosotros le hacemos auditoría al software de la Registraduría y también al software que tenemos nosotros. Yo creo que tenemos el software, con la auditoría al software, muy fuerte y muy consolidado; siempre con ojos vigilantes. Pero le tengo la solución a todos nuestros males, a todos nuestros problemas: los testigos electorales. El testigo electoral está ahí en la mesa. Son miembros de los partidos, candidatos y agrupaciones políticas vigilantes del proceso. Apenas termina el conteo, toman una foto al E-14. Eso quiere decir que el candidato, la agrupación política y los partidos, en tiempo real, saben cuántos votos tuvieron en cada mesa. Ya no necesitan el software. Está ahí: acaban de ver los votos y pueden consolidarlos. Eso se llama transparencia, eso se llama legitimidad, eso se llama una jornada electoral con garantías para todo el pueblo colombiano”.