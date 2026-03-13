Este viernes 13 de marzo, la Procuraduría General hizo dos fuertes llamados de atención frente al uso de los medios públicos para divulgar la narrativa de fraude electoral que ha fomentado en las últimas semanas el presidente Gustavo Petro y varios integrantes del Gobierno.

A primera hora, en una audiencia convocada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el procurador delegado Juan Carlos Villamil Navarro indicó que las publicaciones hechas en sus redes sociales por el jefe de Estado, y republicadas por medios como RTVC, han afectado la credibilidad del proceso electoral colombiano.

Procuraduría alertó sobre el uso indebido de medios públicos, como RTVC, para promover el discurso de fraude electoral que ha planteado el presidente Gustavo Petro. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/8bT1WIt8im — Revista Semana (@RevistaSemana) March 13, 2026

“Creo que se está replicando, o creo no, lo he visto personalmente en los medios de comunicación públicos, más exactamente en RTVC, replicando estas opiniones que, acá en su red social, el señor Presidente de la República, en sus alocuciones presidenciales, replica estas opiniones y generan una afectación, por lo menos en grado de amenaza, a esta prestación oportuna del servicio”, aseveró.

Estas denuncias, indicó, no cuentan con un sustento probatorio y no tienen como referencia alguna decisión judicial.

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Por esto manifestó que es necesario que se “le solicite de manera respetuosa al señor Presidente de la República” para que en sus “alocuciones presidenciales, discursos públicos o en las redes sociales omita transmitir o transmitir cualquier afirmación o opinión o comentario que ponga en duda la transparencia del proceso electoral que se desarrollará, pues se continuará desarrollando en el país, por lo menos durante este año, especialmente aquellas relacionadas con presuntos fraudes electorales, manipulación de los software que se utiliza en el proceso electoral, posibles alteraciones en el kit electoral, irregularidades en el diligenciamiento o manipulación de los formularios o tarjetones y cualquier otra consideración sobre el proceso electoral, sin que se tenga una prueba fehaciente de tales situaciones”, explicó.

Pocas horas después, la Procuraduría Tercera Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública adelantó una actuación preventiva por las denuncias relacionadas con el posible uso de los medios públicos para la promoción de determinadas posturas o actores políticos.

Hollman Morris, gerente de RTVC, y el presidente, Gustavo Petro, el 15 de septiembre de 2025, en Bogotá. Foto: -Andrea Puentes - Presidencia

En este punto, la delegada pidió verificar la observancia de los principios de pluralismo informativo, equilibrio y transparencia en la difusión de contenidos de interés público.

Esto debido a varios pronunciamientos y denuncias públicas, así como a observaciones formuladas en informes de organismos internacionales como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, respecto del comportamiento de algunos medios durante los procesos electorales.

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En el marco de esta actuación preventiva, el Ministerio Público solicitó información a entidades del orden nacional, entre ellas: RTVC Sistema de Medios Públicos, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Consejo Nacional Electoral.

Las solicitudes buscan recopilar información sobre el funcionamiento del sistema de medios públicos, sus mecanismos de gobernanza, supervisión y financiación, así como sobre la observancia de los principios que rigen la actividad electoral y el pluralismo informativo.

“La Procuraduría General de la Nación reiteró que esta actuación no tiene como propósito evaluar o interferir en la línea editorial de los medios de comunicación ni en el ejercicio de la actividad periodística, ámbitos que se encuentran amparados por los principios constitucionales de libertad de expresión, independencia periodística y autonomía editorial”, señaló por medio de un comunicado.