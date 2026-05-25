Envigado le da un golpe al Real Cartagena en partidazo por la final de la B: goles y resultado

Envigado, ganador del grupo A, y Real Cartagena del B, se citan en la final del Torneo de la Primera B en el fútbol colombiano en este primer semestre del 2026. Dos clubes muy tradicionales en la primera división del FPC comienzan a mirar posibilidades de ascenso para el año 2027.

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El campeón de este primer semestre 2026 tendrá serias posibilidades de volver a la A en el remate del año y contará con cierta ventaja cuando llegue el momento de la definición. Por ejemplo, si vuelve a ser campeón en diciembre, ascenderá directamente y evitará la gran final, reunirá a los dos campeones semestrales en una nueva serie.

En el partido en la ciudad de Cartagena, Envigado se hizo fuerte y sacó una leve ventaja de un gol para intentar definir en el Polideportivo Sur en Antioquia, en la vuelta, el próximo viernes.

Cartagena vs. Envigado. Foto: Oscar Diaz - El Universal

Fue un marcador 3-2 en un partidazo, donde Real Cartagena sacó lo mejor de su nómina con Jarlan Barrera y Fredy Montero como grandes figuras. Eso no intimidó al Envigado, que marcó 3 goles en momentos clave del juego cuando el local parecía tener la ventaja. Con eso se ilusiona con ser campeón en próximos días.

Real Cartagena va por el milagro

El club cartagenero tuvo una destacada actuación en Cuadrangulares Semifinales, donde se quedó con el primer lugar del Grupo B con apenas cinco partidos jugados. Le sobró la sexta jornada contra el Bogotá FC para definir su condición de finalista.

Más exactamente, Real Cartagena obtuvo en esta fase tres victorias consecutivas, un empate y una sola derrota, a la espera del resultado frente a Barranquilla FC por la fecha 6. Es decir, 10 puntos para hacerse inalcanzable para Unión Magdalena, Barranquilla FC y Bogotá.

Un premio a su regularidad y fortaleza durante los cuadrangulares. Real Cartagena logró avanzar a la instancia definitiva del campeonato y ahora aumenta sus posibilidades de ascender a finales de este año, aunque el 3-2 en el Jaime Morón condiciona sus aspiraciones.

El club cartagenero lleva mucho tiempo en la B. No está en la A desde 2012, sumando 14 años consecutivos en la segunda división. A su vez, se le considera al Real Cartagena como un club tradicional del fútbol colombiano debido a su amplia representación en la Costa Caribe, después del Junior de Barranquilla y el Unión Magdalena.

Fue finalista de la Liga Colombiana en 2005, cuando el Deportivo Cali de Hugo Rodallega lo venció y se quedó con el título. ‘Hugol’ anotó doblete en la ida. Envigado, por su parte, se caracteriza por formar a grandes talentos del fútbol colombiano, pero su tradición, incluso, no está en los dos primeros escalones de Antioquia.