Jarlan Barrera encontró equipo: histórico de Colombia le abrió las puertas y hay acuerdo

En el FPC un club logró cautivar al volante para que siguiera su carrera tras salir como agente libre desde Independiente Medellín.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

23 de febrero de 2026, 12:29 p. m.
Jarlan Barrera ya pasó en Colombia por Junior, Nacional, Cali y DIM.
Jarlan Barrera ya pasó en Colombia por Junior, Nacional, Cali y DIM. Foto: Colprensa

Un talentoso del Fútbol Profesional Colombiano seguirá vigente. Después de lo que fue su salida de Independiente Medellín, no se sabía dónde aterrizaría Jarlan Barrera a sus 30 años.

Tras haber pasado por grandes de la Liga BetPlay como Junior de Barranquilla, Atlético Nacional, Deportivo Cali y DIM, su futuro podría estar en el rentado local con otro histórico, o también fuera del país para vivir otra experiencia internacional.

Imagen del partido entre Independiente Medellín y América de Cali por la fecha 20 de la Liga Colombiana 2025.
Jarlan Barrera jugó un año en Independiente Medellín y salió como agente libre. Foto: Juan Antonio Sánchez / Colprensa

Por varios días no se tuvo conocimiento de ofrecimientos de alguna escuadra hasta este lunes 23 de febrero, cuando salió a la luz una información sobre un supuesto acuerdo pactado con Real Cartagena de la segunda división de Colombia.

Barrera aterriza en el ascenso de Colombia

Según lo informado en la mañana del lunes por Felipe Sierra, “Jarlan Barrera (30) tiene todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Real Cartagena”.

“El volante está desde ayer en ‘La Heroica’ y hoy en la tarde firmará su contrato”, agrega de los avances significativos en el trato.

Si en las próximas horas se llega a oficializar el traspaso de Jarlan al Real, este sería el cuarto club que lo vea jugar en Colombia. Fuera del país solo estuvo una vez, siendo parte de Rosario Central de Argentina.

Reacciones de caer a la ‘B’

Al iniciar su carrera deportiva, Jarlan Barrera pintaba como un jugador que aportaría a la Selección Colombia, así como a grandes clubes del torneo nacional.

Si bien en Junior se dio su salto formal al estrellato, allí vivió sucesos como fallar el penal de la final de la Copa Sudamericana. Este episodio lo marcó, al punto que la afición le fue sacando del corazón y todo se terminó por empeorar cuando después pasó a ser parte de Atlético Nacional.

En los verdolagas vivió algunos buenos momentos, entre los que estuvo ser campeón de Liga dando el título al equipo tras marcar en la llave con Deportes Tolima. Aunque quedó en los libros de historia, no terminó por ser del todo aceptado por los aficionados.

Jarlan Barrera, del Deportivo Cali, se lamenta por una acción que no pudo concretar en el clásico vallecaucano.
Jarlan Barrera ha pasado por varios clubes de Colombia. Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

Después de esas dos experiencias vinieron pasos de un año por Deportivo Cali y Medellín. En ambos tuvo chispazos de buen rendimiento, pero no fue suficiente para que le extendieran más los contratos que estaban firmados por dos temporadas.

Aunque se mantendrá jugando en el FPC, la exigencia que tendrá en Real Cartagena será menor. En la heroica, la presión pasará por conseguir el anhelado ascenso y para eso contará con experimentado como Freddy Montero.

Se espera que en las próximas horas se dé por oficial el anuncio en Cartagena, que deja nuevamente dando a los dirigentes un golpe de opinión. En los últimos años han llevado nombres de peso como Teófilo Gutiérrez, entre otros.

