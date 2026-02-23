Bayern Múnich es una institución del balompié de Alemania y del mundo. Históricamente se le reconoce por el orden que maneja, así como también la rigurosidad para afrontar temas deportivos y dirigenciales.

Varios colombianos han tenido la fortuna de ser parte de dicha institución. En la actualidad es Luis Díaz quien hace parte de dicho plantel, al que llegó por una cifra alta y ha hecho valer cada peso de su inversión por más de 70 millones de euros.

Luis Díaz salió sin gol ni asistencia en el juego de Bundesliga ante Eintracht Frankfurt. Foto: FC Bayern via Getty Images

Aunque podría pensarse que para un equipo lo único que le interese de un jugador sea el tema dentro del campo, al Bayern otras cuestiones le son de vital importancia fuera del rectángulo donde Díaz brilla.

Cláusula en el contrato de Lucho Díaz

Según lo revelado en los últimos días por la prensa germana, el onceno bávaro le impuso una cláusula al futbolista colombiano en el contrato que firmaron hasta 2029.

A lo que hace referencia ese acuerdo es a la obligación que tiene Luis Díaz de aprender alemán. Para el Bayern parece crucial que su jugador sepa relacionarse con sus compañeros de manera fluida en el idioma nativo.

Prensa alemana no considera a Luis Díaz: dura reacción por partido sin gol con Bayern Múnich

Fue el diario Bild quien sacó a relucir esto y en redes sociales tomó fuerza por medio de perfiles de X como el de FCB Micho.

“Bayern de Múnich incluyó una cláusula de idioma en el contrato de Luis Díaz: debe asistir a dos o tres clases de alemán por semana y demostrar progreso”, explican sobre lo que estaría cumpliendo el guajiro en Múnich.

Y es que, en caso de no hacerlo, las consecuencias para Lucho llegarían, pues hablan de que el cafetero aceptó que, de incumplir esto, “podría costarle entre 5.000 y 50.000 euros”.

A su llegada a Alemania, esa cuestión relacionada con el idioma era un temor que lo rodeaba. Se decía que si no entendía a su técnico, compañeros y demás personas del staff, podría llegar a tener líos para su adaptación a la disciplina del Bayern.

Meses después de haber debutado en el club alemán, Díaz Marulanda ha disipado toda esa cantidad de rumores que le anticipaban una supuesta mala decisión al pasar de Liverpool al Bayern Múnich.

Kane, la piedra en el camino de Díaz

Los registros de Luis Díaz a lo largo de la temporada actual son de los mejores que ha podido acumular en su carrera deportiva. Regularidad, goles y asistencias son una constante del marcador con la camiseta 14.

Aunque lleve 19 goles en todas las competencias que ha jugado y 11 asistencias, estos podrían no ser suficientes al final de la temporada para bonificar económicamente en premios que da el Bayern.

Director del Bayern Múnich ponderó el juego de Luis Díaz: clave para ser el líder en la Bundesliga

Harry Kane es la piedra en el camino de Lucho. El inglés es un ‘extraterrestre’ del plantel dirigido por Vincent Kompany, que cuenta con números altísimos en producción de goles. A esta altura ya lleva más de 40 anotados.

Si Díaz se quedaba con el puesto de máximo goleador del Bayern Múnich en el año, este podría estar recibiendo una suma considerable de unos 250 mil euros (poco más de mil millones de pesos). A falta de poco menos de la mitad de la temporada, este dinero parece perdido.