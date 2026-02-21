Deportes

Director del Bayern Múnich ponderó el juego de Luis Díaz: clave para ser el líder en la Bundesliga

La versatilidad del colombiano ha sido clave para mantener al equipo en la cima de la Bundesliga.

21 de febrero de 2026, 8:40 a. m.
Díaz combina velocidad y creatividad, generando espacios para Kane y Olise.
Díaz combina velocidad y creatividad, generando espacios para Kane y Olise. Foto: Getty Images via AFP

Desde su llegada al Allianz Arena procedente del Liverpool, el colombiano Luis Díaz ha sorprendido a propios y extraños. Por una cifra cercana a los 75 millones de euros, el atacante no solo ha cumplido con las expectativas, sino que ha transformado la forma de jugar del Bayern, convirtiéndose en un referente de creatividad y versatilidad dentro del equipo de Vincent Kompany.

La directiva del club bávaro no ha dudado en destacar que Díaz simboliza una nueva etapa en el fútbol europeo.

La creatividad de Díaz, motor del rendimiento del equipo

Según Max Eberl, directivo del Bayern, “nos alegra tener tantos jugadores flexibles y creativos”. La presencia del colombiano permite que figuras como Harry Kane y Michael Olise exploten sus cualidades, gracias a la movilidad y el desborde de Díaz.

Harry Kane no se queda solo en el área, y Lucho Díaz y Michael Olise tampoco juegan solo por banda”, puntualizó Eberl.

El colombiano facilita que las estrellas del Bayern exploten su talento.
Max Eberl destaca la creatividad y versatilidad de los jugadores del Bayern. Foto: FC Bayern via Getty Images

Díaz, por su parte, también reconoce el talento de sus compañeros. Sobre Olise comentó: “en el uno contra uno es imparable”, mientras que Kane ha aprovechado los espacios que genera el colombiano para multiplicar las opciones ofensivas del equipo.

Luis Díaz acaricia el trofeo de la Bundesliga: el dato que reveló Bayern Múnich lo acerca anticipadamente

Números que hablan por sí solos

En su primera temporada con el conjunto alemán, Luis Díaz acumula cifras impresionantes: 19 goles y 13 asistencias en apenas 32 encuentros. Esta adaptación fulminante confirma que no solo es un refuerzo de lujo, sino un jugador capaz de marcar la diferencia desde el primer momento.

Munich, Germany - August 22: Harry Kane of Bayern Muenchen and Luis Díaz of Bayern Muenchen celebrates after scoring his team's fifth goal with teammates during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
Sus cifras en 32 partidos reflejan un impacto en el equipo alemán. Foto: DeFodi Images via Getty Images

El próximo desafío para Díaz y el Bayern se dará este fin de semana, cuando enfrenten a Eintracht Frankfurt en la Bundesliga.

El encuentro está programado para el sábado 21 de febrero de 2026 a las 9:30 a. m. hora colombiana y todos los ojos estarán puestos en el colombiano, quien sigue dejando su huella en Europa.

