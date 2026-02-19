Deportes

Bayern Múnich vs. Frankfurt: canal y hora para ver a Luis Díaz peleando por la Bundesliga

El atacante guajiro tuvo una semana larga para recargar energías y volver a las canchas con el líder de la tabla de posiciones.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

19 de febrero de 2026, 12:05 p. m.
Luis Díaz se prepara para la fecha 23 de la Bundesliga.
Luis Díaz se prepara para la fecha 23 de la Bundesliga. Foto: Getty Images via AFP

Una semana después de su último partido, Luis Díaz está de regreso en la Bundesliga y enfrentará un duelo de alta exigencia contra Eintracht Frankfurt.

Lucho no juega desde el pasado 14 de febrero, cuando golearo a Werder Bremen en calidad de visitante. Ese día dio una asistencia para Harry Kane y disputó otros 90 minutos más para su larga lista de apariciones en la presente temporada.

Luis Díaz revela qué le dijo Vincent Kompany para que se fuera de Liverpool: “Fue de gran ayuda”

El partido de Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt se disputará este sábado, 21 de febrero, a las 9:30 de la mañana (hora de Colombia). La tranmisión estará disponible en la plataforma de streaming de Disney +.

La nueva presentación de Luis Díaz en la Bundesliga no aparece en la parrilla de ESPN, por lo que es necesario adquirir una suscripción o tener una cuenta activa en la plataforma.

Deportes

Chilavert desata polémica mundial: defendió a Prestianni y calificó de “mono” a Vinícius Jr.

Deportes

Luis Díaz vivió el entrenamiento más caótico de su carrera: video muestra las condiciones extremas

Deportes

Aunque ya tiene la visa, James Rodríguez no podrá debutar: Minnesota United explicó la razón

Deportes

Luis Díaz revela qué le dijo Vincent Kompany para que se fuera de Liverpool: “Fue de gran ayuda”

Ciclismo

Clasificación general del UAE Tour: así les fue a Harold Tejada y Nairo Quintana en la etapa 4

Deportes

Real Madrid rompe su silencio sobre el caso de Vinícius y Prestianni: primer comunicado oficial

Deportes

Tulio Gómez estalló y lanzó denuncia contra el árbitro de Junior vs. América: “Qué grosería”

Deportes

Luis Díaz admite que no todo es perfecto en el Bayern Múnich: confesó su mayor problema

Deportes

Confesión desde Bayern Múnich sobre Luis Díaz: destapan jugada silenciosa detrás de su fichaje

Deportes

Magia de Luis Díaz deja perpleja a la Champions: jugada con Bayern Múnich es distinguida

Así va la tabla de posiciones en la Bundesliga

Bayern Múnich tiene una ventaja cómoda en la tabla de posiciones, sin embargo, no puede dar pasos en falso ante el acecho del Borussia Dortmund.

El conjunto bávaro marcha primero de la Bundesliga con 57 puntos, mientras que su más inmediato perseguidor tiene 51 unidades.

Luis Díaz admite que no todo es perfecto en el Bayern Múnich: confesó su mayor problema

Borussia Dortmund juega ese mismo sábado contra RB Leipzig en condición de visitante, partido en el que podría dejar puntos ante la calidad de su rival. Para el Bayern es fundamental sumar de a tres en condición de local si no quiere tener sorpresas en el final de la temporada.

Luis Díaz está esperanzado con repetir título de liga, pero no descuida las semifinales de la Copa de Alemania y los octavos de final de la Champions League.

Luis Díaz y Upamecano juntos en Bayern Múnich.
Luis Díaz y Upamecano juntos en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

La dirigencia del club espera que la gasolina les alcance para llegar a las etapas decisivas en la mejor condición física. A Lucho se le ha multiplicado el trabajo en las últimas semanas, pero otros jugadores también están sobrepasados de minutos como es el caso de Harry Kane o Michael Olise.

Kompany ha regateado a la necesidad de manejar las cargas, pero esta fecha podría ser una ocasión predilecta para darle descanso a algunos titulares y probar alternativas para el futuro.

Cabe recordar que a finales de febrero tienen el duelo directo contra Borussia Dortmund en condición de visitante, un clásico que puede ser determinante para el título. Ese día necesita a todos los jugadores frescos y en el 100 % de sus condiciones para enfrentar al rival más peligroso de todo el campeonato.

En marzo vendrán los octavos de final de la Champions y la semifinal de la DFB Pokal, dos títulos que quieren sumar a su bolsa de trofeos.

Qué canal transmite Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt

  • Fecha 23 - Bundesliga
  • Estadio: Allianz Arena
  • Fecha y hora: Sábado 21 de enero, 9:30 a. m. (COL)
  • Canal: Disney + Premium.

Más de Deportes

Jose Luis Chilavert se despachó contra Vinícius y Kylian Mbappé

Chilavert desata polémica mundial: defendió a Prestianni y calificó de “mono” a Vinícius Jr.

BREMEN, GERMANY - FEBRUARY 14: Luis Diaz of Munich reacts during the Bundesliga match between SV Werder Bremen and FC Bayern München at Weserstadion on February 14, 2026 in Bremen, Germany. (Photo by Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images)

Luis Díaz vivió el entrenamiento más caótico de su carrera: video muestra las condiciones extremas

James Rodríguez cuenta los días para hacer su estreno con Minnesota United.

Aunque ya tiene la visa, James Rodríguez no podrá debutar: Minnesota United explicó la razón

Luis Díaz habló maravillas de Vincent Kompany, su técnico en el Bayern Múnich.

Luis Díaz revela qué le dijo Vincent Kompany para que se fuera de Liverpool: “Fue de gran ayuda”

Nairo Quintana charlando con Isaac del Toro en la disputa del UAE Tour 2026

Clasificación general del UAE Tour: así les fue a Harold Tejada y Nairo Quintana en la etapa 4

Real Madrid salió en defensa de Vinícius Jr por lo sucedido en Lisboa.

Real Madrid rompe su silencio sobre el caso de Vinícius y Prestianni: primer comunicado oficial

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, se quejó tras la derrota contra Junior.

Tulio Gómez estalló y lanzó denuncia contra el árbitro de Junior vs. América: “Qué grosería”

Nómina de Atlético Nacional para este 2026.

Atlético Nacional anuncia renovación en pleno desarrollo del torneo: “Proyecta todo lo que aún podemos seguir construyendo”

Junior vs. América de Cali por Liga BetPlay.

La tabla en Liga BetPlay tras agónico triunfo de Junior sobre América de Cali: se mueven los ocho

Noticias Destacadas