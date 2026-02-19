Bayern Múnich vs. Frankfurt: canal y hora para ver a Luis Díaz peleando por la Bundesliga

Una semana después de su último partido, Luis Díaz está de regreso en la Bundesliga y enfrentará un duelo de alta exigencia contra Eintracht Frankfurt.

Lucho no juega desde el pasado 14 de febrero, cuando golearo a Werder Bremen en calidad de visitante. Ese día dio una asistencia para Harry Kane y disputó otros 90 minutos más para su larga lista de apariciones en la presente temporada.

El partido de Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt se disputará este sábado, 21 de febrero, a las 9:30 de la mañana (hora de Colombia). La tranmisión estará disponible en la plataforma de streaming de Disney +.

La nueva presentación de Luis Díaz en la Bundesliga no aparece en la parrilla de ESPN, por lo que es necesario adquirir una suscripción o tener una cuenta activa en la plataforma.

Así va la tabla de posiciones en la Bundesliga

Bayern Múnich tiene una ventaja cómoda en la tabla de posiciones, sin embargo, no puede dar pasos en falso ante el acecho del Borussia Dortmund.

El conjunto bávaro marcha primero de la Bundesliga con 57 puntos, mientras que su más inmediato perseguidor tiene 51 unidades.

Borussia Dortmund juega ese mismo sábado contra RB Leipzig en condición de visitante, partido en el que podría dejar puntos ante la calidad de su rival. Para el Bayern es fundamental sumar de a tres en condición de local si no quiere tener sorpresas en el final de la temporada.

Luis Díaz está esperanzado con repetir título de liga, pero no descuida las semifinales de la Copa de Alemania y los octavos de final de la Champions League.

Luis Díaz y Upamecano juntos en Bayern Múnich. Foto: Getty Images

La dirigencia del club espera que la gasolina les alcance para llegar a las etapas decisivas en la mejor condición física. A Lucho se le ha multiplicado el trabajo en las últimas semanas, pero otros jugadores también están sobrepasados de minutos como es el caso de Harry Kane o Michael Olise.

Kompany ha regateado a la necesidad de manejar las cargas, pero esta fecha podría ser una ocasión predilecta para darle descanso a algunos titulares y probar alternativas para el futuro.

Cabe recordar que a finales de febrero tienen el duelo directo contra Borussia Dortmund en condición de visitante, un clásico que puede ser determinante para el título. Ese día necesita a todos los jugadores frescos y en el 100 % de sus condiciones para enfrentar al rival más peligroso de todo el campeonato.

En marzo vendrán los octavos de final de la Champions y la semifinal de la DFB Pokal, dos títulos que quieren sumar a su bolsa de trofeos.

Qué canal transmite Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt