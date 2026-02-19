Luis Díaz revela qué le dijo Vincent Kompany para que se fuera de Liverpool: “Fue de gran ayuda”

Vincent Kompany fue la pieza clave para que Luis Díaz tomara la decisión de irse al Bayern Múnich. El colombiano estaba indeciso de abandonar al Liverpool con el que acababa de ser campeón en la Premier League, sin embargo, una llamada lo cambió todo.

“Sí, eso pasó. Me dijo lo que pensaba de mí, lo que quería de mí y el papel que me veía en el equipo. Fue de gran ayuda”, expresó en declaraciones para Sky Sport Alemania.

Luis Díaz admite que no todo es perfecto en el Bayern Múnich: confesó su mayor problema

Kompany puso de su parte para que Lucho se sintiera bienvenido en el Bayern. “Incluso después de que el traspaso se hiciera oficial y llegara aquí, nos sentamos y hablamos de muchas cosas: de fútbol, ​​pero también de asuntos personales y familiares. Y eso es importante. Me siento muy cómodo con él como entrenador", agregó.

Luis Díaz considera que este cuerpo técnico lo ha hecho crecer como futbolista. “Aprendes mucho de fútbol con él. Le gusta la intensidad, le gusta el carácter: todos defienden, todos atacan. Todas esas cosas son importantes para que un equipo funcione bien. Y como persona, es realmente increíble. Presta atención a los pequeños detalles, se preocupa por ti”, apuntó.

Kompany incluso se preocupa por los asuntos personales de sus dirigidos. "Es increíble; no hay nada más que decir de él como persona. Y sé que puede lograr mucho más de lo que ya ha logrado. Kompany ha sido muy importante para mí y para mi capacidad de integrarme aquí tan rápida y fácilmente", agregó.

Luis Díaz a la espalda de su técnico Vincent Kompany. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Feliz en el Bayern Múnich

Ahora que lleva casi toda una temporada en el Bayern Múnich, siente que fue la decisión correcta. “La verdad es que he estado en muy buena forma desde que salí de Colombia. Tuve un par de temporadas muy buenas en el Porto. También me fue muy bien en el Liverpool, sobre todo la temporada pasada. Pero creo que con el tiempo he crecido mucho más como futbolista y también como persona, he aprendido mucho más. La madurez ayuda“, dijo.

Confesión desde Bayern Múnich sobre Luis Díaz: destapan jugada silenciosa detrás de su fichaje

“Hoy me siento al 100 %, tanto física como mentalmente. Creo que estoy pasando por un muy buen momento y estoy intentando disfrutarlo por un lado… pero por otro, también seguir haciendo las cosas bien y no caer en la complacencia. Porque de eso se trata: mantener los pies en la tierra y seguir ayudando a mi equipo. Eso es lo más importante", sentenció el guajiro.

La posibilidad de conquistar el triplete sigue viva. “Somos conscientes de lo que nos jugamos y de lo que queremos. Y nuestro objetivo es llegar lo más lejos posible en todas las competiciones y darlo todo. Queremos luchar por todos los títulos”, aseguró.

“Tenemos un gran equipo, una gran familia… una familia muy unida, humilde y trabajadora. Sé que estaremos muy orgullosos y felices al final de la temporada", completó.