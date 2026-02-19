Deportes

Luis Díaz revela qué le dijo Vincent Kompany para que se fuera de Liverpool: “Fue de gran ayuda”

El entrenador belga jugó un papel fundamental para que el negocio del Bayern Múnich fuera todo un éxito.

Sebastián Clavijo García

19 de febrero de 2026, 9:32 a. m.
Luis Díaz habló maravillas de Vincent Kompany, su técnico en el Bayern Múnich.
Luis Díaz habló maravillas de Vincent Kompany, su técnico en el Bayern Múnich. Foto: soy_kerry // Getty Images

Vincent Kompany fue la pieza clave para que Luis Díaz tomara la decisión de irse al Bayern Múnich. El colombiano estaba indeciso de abandonar al Liverpool con el que acababa de ser campeón en la Premier League, sin embargo, una llamada lo cambió todo.

“Sí, eso pasó. Me dijo lo que pensaba de mí, lo que quería de mí y el papel que me veía en el equipo. Fue de gran ayuda”, expresó en declaraciones para Sky Sport Alemania.

Kompany puso de su parte para que Lucho se sintiera bienvenido en el Bayern. “Incluso después de que el traspaso se hiciera oficial y llegara aquí, nos sentamos y hablamos de muchas cosas: de fútbol, ​​pero también de asuntos personales y familiares. Y eso es importante. Me siento muy cómodo con él como entrenador", agregó.

Luis Díaz considera que este cuerpo técnico lo ha hecho crecer como futbolista. “Aprendes mucho de fútbol con él. Le gusta la intensidad, le gusta el carácter: todos defienden, todos atacan. Todas esas cosas son importantes para que un equipo funcione bien. Y como persona, es realmente increíble. Presta atención a los pequeños detalles, se preocupa por ti”, apuntó.

