Luis Díaz se sincera: sacó los motivos por los que se fue del Liverpool para Bayern Múnich

De su propia boca salieron las razones oficiales de su partida de Anfield Road. Fue claro con todo lo que pasó y lo que lo llevó a emprender su partida hacia Alemania.

19 de diciembre de 2025, 1:48 p. m.
En Alemania, Luis Díaz podría estar viviendo lo que sería el mejor momento de su carrera profesional a los 28 años. Si bien en Liverpool, Porto y Junior de Barranquilla brilló, con los bávaros parece estar en el momento consagratorio de su trayectoria.

Allí, desde el primer momento que tocó el balón dio buenas sensaciones. Sus goles y asistencias en todas las competencias han certificado por completo que el guajiro fue un acierto para la directiva roja que apostó por él.

Justo por ser la sensación a la interna de Bayern, es que los medios lo buscan para entrevistarlo. Uno que lo tuvo en exclusiva en las últimas horas fue The Guardian, quien le consultó por varias cuestiones de su exitoso futuro.

En primera instancia, la pregunta fue acerca del impacto inmediato que ha tenido en su escuadra, donde le bastaron pocos meses para llegar a un alto nivel y ser titular indiscutido.

Este dio cuenta de algo que es clave para los jugadores: “confianza”. Al parecer, la recepción que tuvo de parte del plantel le ha servido para sentirse al 100% y demostrarlo en el campo de juego.

En qué canal pasan Heidenheim vs. Bayern Múnich: el regreso de Luis Díaz en la Bundesliga

“Creo que es porque han depositado una enorme confianza en mí. Desde el primer día, mis compañeros y el club me hicieron sentir muy bien recibido, y aunque aprender el idioma es un poco difícil, me hicieron sentir como parte de la familia”, explicó Lucho.

”La verdad es que con el Bayern he encontrado un equipo muy unido, a gusto, algo a lo que siempre he estado acostumbrado y algo que siempre he deseado. Por eso ha sido tan fácil”, extendió siendo agradecido con sus compañeros, cuerpo técnico y staff, en general.

A su vez, cree que lo que vivió en Inglaterra le dio bases sólidas para acoplarse: “También venía de buenos años en el Liverpool, sobre todo el último, así que jugar en la Premier League me ayudó mucho”.

Motivos para irse de Liverpool

Una de las cuestiones más importantes que destacó en medio de la entrevista, fueron las razones que lo llevaron a salir de Liverpool y emprender su partida hacia Bayern Múnich.

En muchos reportes se habló de una negativa de los ingleses por mejorarle contrato; también se habló de Richard Hughes, director deportivo de Liverpool, quien habría sido el que puso la barrera para mantener a Lucho, así como también se dijo que el deseo del jugador fue el que lo llevó a salir de allí.

Triste presente en Bayern Múnich de Luis Díaz: adiós sería inminente y estas son las razones

Durante la charla con The Guardian, Lucho se sinceró y explicó que “quería un reto y jugar en la Bundesliga, probar una nueva experiencia. Sabía que lo haría bien”, aseveró confiado.

También acepta verse sorprendido por su capacidad de adaptación, pero que eso no es cuestión del azar, sino de la forma en cómo se prepara para ello: “Obviamente, no esperaba hacerlo tan rápido, pero para eso trabajo”.

Su repercusión en Bayern Múnich ha sido altísima. A tal punto que su entrenador decidió darle algunos días de descanso. Este fin de semana es casi confirmado que volverá a la convocatoria, así como a la titularidad frente a Heidenheim.

