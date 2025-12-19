Deportes

En qué canal pasan Heidenheim vs. Bayern Múnich: el regreso de Luis Díaz en la Bundesliga

Luego de cumplir su sanción por acumulación de amarillas, Lucho vuelve a las canchas para disputar su último partido del 2025.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

19 de diciembre de 2025, 12:10 p. m.
Luis Díaz vuelve a la acción con el Bayern Múnich en la Bundesliga.
Luis Díaz vuelve a la acción con el Bayern Múnich en la Bundesliga. Foto: Getty Images

Luis Díaz enciende motores para disputar su último partido del año con el Bayern Múnich. Después de cumplir la fecha de sanción por acumulación de amarillas, volvió a entrenamientos y será convocado por el cuerpo técnico de Vincent Kompany.

El regreso de Lucho es una buena noticia para el Bayern, que viene de empatar en condición de local contra Mainz y necesita una victoria tranquila para recobrar la confianza.

La fecha 15 de la Bundesliga trae consigo un partido contra Heidenheim programado para el próximo domingo 21 de diciembre. Dicho compromiso se disputará a las 11:30 (hora de Colombia) y será transmitido en exclusiva por Disney +.

Bayern Múnich es amplio favorito para quedarse con los tres puntos, pues su rival marcha en la casilla 17 del campeonato con solo 11 unidades en total.

Se espera que Luis Díaz regrese directamente al once titular, acompañado por Harry Kane y Lennart Karl. La principal duda está puesta sobre la presencia del francés Michael Olise, que se sometió a un procedimiento médico en el ojo y está bajo observación.

Luis Díaz junto a Michael Olise en Bayern Múnich.
Luis Díaz junto a Michael Olise en Bayern Múnich. Foto: Corbis via Getty Images

Lucho estuvo ausente contra Mainz y tuvo que ver desde su casa el agónico gol de Harry Kane con el que lograron salvar un empate.

De regreso a la acción, Lucho busca aumentar sus estadísticas goleadoras en la presente temporada donde ha marcado 12 goles y ha dado 7 asistencias por todas las competencias.

Actualmente es el segundo máximo goleador del Bayern, solo por detrás de Kane, lo que habla de su gran impacto desde que llegó procedente del Liverpool.

En diciembre ha estado ausente en algunos partidos por suspensiones asociadas a tarjetas amarillas o expulsión, algo que coincidió con el bajonazo en el nivel del conjunto bávaro. En las tres ocasiones que jugaron sin Luis Díaz el balance fue negativo: 4 puntos de 9 posibles y la primera derrota del año frente a Arsenal en Champions League.

“Tengo la sensación de que ya no hemos sido capaces de decidir los partidos tan pronto. Sobre todo al principio de la temporada, solíamos tener una gran ventaja al descanso. Ahora no lo hemos conseguido tanto”, admitió Joshua Kimmich tras el empate contra Mainz.

Horarios para ver Heidenheim vs. Bayern Múnich en el resto de Sudamérica

  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 1:30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 12:30 p. m.
  • Ecuador y Perú: 11:30 p. m.

La señal de Disney + está disponible en todos los países mencionados anteriormente, aunque necesita una suscripción pagada para ver el partido en vivo.

Aunque ESPN tiene los derechos de la Bundesliga, no transmitirá el compromiso en ninguno de sus canales habituales.

