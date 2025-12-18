Pocos reparos hay para Luis Díaz en Alemania. Su arribo a Bayern Múnich ha tenido un impacto positivo en todos los torneos que ha jugado, ha logrado marcar y asistir a sus compañeros.

De no haber sido por una sanción, o alguna decisión de su entrenador, Vincent Kompany, el atacante siempre se habría mantenido en el once principal del conjunto bávaro.

Luis Díaz celebrando un gol con el Bayern Múnich. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Varias voces han hablado de lo que es Lucho, la repercusión que tiene y lo que puede aportar, pero algunos otros también se toman el tiempo para lanzarle algunos reparos. Uno que lo hizo de manera reciente fue el peruano, Claudio Pizarro, quien dio su opinión de lo que está siendo la participación del colombiano en Bayern.

Con conocimiento de causa sobre lo que es vestir la camiseta de los rojos, el inca ha calificado de buena forma la aparición del guajiro, pero también le ha puntualizado sobre cuestiones que podría mejorar para tener un mejor performance en Alemania.

“Lo está haciendo extraordinario. Hay una cosa en el fútbol alemán que nos pasa a los latinos, y es que a veces abusamos de tener el balón, de hacer un dribling de más y producto de eso viene un contragolpe y nos hacen un gol, lo he visto mucho", puso a consideración para que tenga en cuenta Díaz.

Es más, Pizarro le hizo un llamado de atención al colombiano porque culturalmente es algo que no se ve bien en el balompié germano: “Me ha pasado a mí y es algo que al alemán y en general los equipos, les molesta mucho”.

“Los equipos trabajan al contragolpe. En un club grande buscas atacar y en el equipo chico buscas el contragolpe y es la única forma que te puede ganar”, puntualiza para que se piense en mejorar en dicho aspecto.

“Esas situaciones trabajarlas un poco para evitar ese tipo de situaciones porque es algo que molesta mucho a los entrenadores y a la dirigencia”, extiende y lo avisa Pizarro para lo que resta de temporada, en busca de una mejor armonía en Bayern.

Luis Díaz celebra el gol ante el St. Pauli. Foto: Getty Images

Un cierre del 2025 apropiado

Por unos cuantos días las acciones en el balompié alemán van a frenarse. Sobre dicho parón de actividades, Pizarro dijo que será crucial que el cafetero priorice desconectarse para enfrentar de gran forma el cierre de la campaña.

“Creo que tiene la suficiente experiencia (Luis Díaz) para saber lo que tiene que hacer, pero en esta etapa es muy importante que disfrute las vacaciones y descansar”, le recomendó.

“Hay muchos partidos y los jugadores necesitan descanso, estas vacaciones van a ser importantes, tratar de mantener bien físicamente y sano, cuidar su cuerpo y terminar el año de la mejor manera y hacer un extraordinario mundial con Colombia”, fijo hacia el futuro con la Copa del Mundo cada vez más cerca.

Del equipo Tricolor, también dio su opinión: “Colombia tiene muy buen equipo, han hecho las cosas bien, tiene buena mixtura, dependiendo de los partidos, como empiece y cómo evolucionen los partidos, vamos a ver si pueden llegar a la final, pero sí, es posible, depende de cómo estén los jugadores”.