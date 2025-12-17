Deportes

Lothar Matthäus se refiere al regreso de Musiala y al papel de Luis Díaz en el Bayern: “Pueden quedar fuera”

La leyenda alemana Lothar Matthäus se refirió al regreso de Jamal Musiala al Bayern Múnich tras una dura lesión y no dejó por fuera a Luis Díaz de su análisis.

William Horacio Perilla Gamboa

17 de diciembre de 2025, 11:52 p. m.
Luis Díaz, volante de Bayern Múnich.
Luis Díaz, volante de Bayern Múnich. Foto: Fotos: Getty Images

Luis Díaz sigue despertando la opinión de los especialistas cercanos al Bayern Múnich. Con todo el pueblo colombiano a su favor y un nivel deportivo en aumento, más la huella que dejó en Liverpool, en el gigante bávaro están disfrutando de la mejor versión de Lucho y voces como la de Lothar Matthäus no se han hecho esperar y le pasa una radiografía al guajiro tras el regreso de Jamal Musiala.

Cabe recordar que Jamal Musiala es la joya del fútbol alemán, pero sufrió una durísima lesión en el anterior Mundial de Clubes en Estados Unidos. El futbolista tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras sufrir fractura de peroné y luxación de tobillo y hasta hace pocos días pudo volver a los entrenamientos, lo que produce un efecto directo en el papel de Lucho en la estrategia del técnico Vincent Kompany.

Por ahora, el ataque en Bayern Múnich es fijo con Harry Kane como nueve de área y el tridente con Luis Díaz, Michael Olise y Serge Gnabry. Vincent Kompany se encuentra con dos novedades deportivas muy importantes: el regreso de Jamal Musiala tras la lesión es una de ellas y la figura querrá agilizar la suma de minutos pensando en el Mundial 2026 con la Selección Alemania.

Por otra parte, la otra novedad de Kompany es la revelación Lennart Karl, quien ha aprovechado al máximo sus oportunidades desde la titular debido a las ausencias del guajiro por sanción. Los hinchas del Bayern Múnich sonríen por la abultada calidad en la zona ofensiva y no pierden de vista las modificaciones con la vuelta de Musiala.

Lothar Matthäus habla de Jamal Musiala y Luis Díaz

Matthäus es toda una voz autorizada en el Bayern y en Alemania ponen mucha atención cuando se hace sentir. En Sky Sports, recientemente se refirió al regreso de Musiala y no dejó por fuera de su análisis a Lucho.

Lothar Matthäus, ídolo en Bayern Múnich y campeón del mundo en 1990 con Alemania.
Lothar Matthäus, ídolo en Bayern Múnich y campeón del mundo en 1990 con Alemania. Foto: Getty Images

Comenta que, a priori, los dos futbolistas no podrían chocar en una nómina titular y ambos pueden compartir en la formación inicial, incluso Michael Olise puede verse afectado. Más bien, la leyenda alemana agrega a Lennart Karl, quien sí se perfila como el suplente del guajiro, tal como lo ha perfilado Kompany en los últimos partidos.

Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga.
Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga. Foto: Getty Images

“La historia no gira solamente en dos; Karl o Jamal Musiala. Uno es centrocampista, el otro puede jugar por las bandas. Cuando Karl juega, Olise o Díaz pueden quedar fuera. Cuando Musiala descansa, juega Gnabry”.

19 August 2025, Bavaria, Munich: Soccer: Bundesliga, Paulaner Lederhosen shoot at FC Bayern. Jamal Musiala takes part in the Paulaner Lederhosen shoot at FC Bayern Munich. Photo: Sven Hoppe/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Jamal Musiala, volante ofensivo del Bayern Múnich. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

Musiala, según Matthäus y las posiciones naturales de los futbolistas, podría estar en el tridente con Michael Olise y Luis Díaz cuando Gnabry no esté. Con Kane como nueve y a meses del Mundial 2026, es el esquema ofensivo que puede pretender Bayern Múnich para rematar la temporada en Europa.

