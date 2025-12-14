Se inspira en Luis Díaz y ahora tiene la oportunidad de triunfar en Bayern Múnich: Así es la nueva joya de Alemania

Sin alcanzar la mayoría de edad, Lennart Karl toca el cielo en Alemania y otra vez se reportó con Bayern Múnich en Champions League. Por tercer partido consecutivo en el máximo torneo de clubes en el mundo, esta joya alemana marcó un gol y se consolida en el primer equipo de la máquina bávara. Básicamente, está aprovechando la ausencia de Luis Díaz para ser revelación.

Se dirige al público con el dedo índice en sus labios: la nueva joya del Bayern Múnich desprende el aura de los futbolistas llamados a triunfar en Europa. En realidad fue un golazo ante Sporting Lisboa. Con el 42 en la espalda, Lennart Karl amortiguó el balón con la zurda y sin dejarla caer encañonó con la diestra.

Fue 2-1 para el Bayern Múnich, que terminó ganando 3-1 al Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez, por la sexta fecha de la fase liga, para continuar su paso firme en Europa con cinco victorias en seis partidos y escoltar al Arsenal de Londres.

Luis Díaz celebra con Lennart Karl. | Foto: Getty Images

Con 17 años y 290 días, Karl es el jugador más joven de la historia en marcar en tres partidos consecutivos de la Champions (Brujas, Arsenal y Sporting), superando el récord de Kylian Mbappé con 18 días y 113 partidos cuando estaba en Mónaco con Radamel Falcao.

Karl hace historia en apenas tres partidos de Champions

Su balance en Champions League: cuatro partidos, tres goles y dos premios al mejor jugador. El ligero Lennart Karl empieza a ser cosa seria y pasó de ser suplente a competir por el puesto de la titular con Luis Díaz. En buen momento se da su arranque ante la desafortunada notificación para Lucho desde la Bundesliga y la UEFA, que le impide seguir con continuidad en Europa.

“Muestra en los entrenamientos que sabe marcar goles. Ya ha hecho muchos, consigue numerosas ocasiones, tiene algo especial, ese primer contacto con el balón”, señaló el director deportivo del Bayern, Max Eberl, quien construyó una gran competencia con el canterano y el fichaje de Lucho.

Su técnico Vincent Kompany completó la descripción: “Sé que Lennart ha jugado ya mejores partidos, pero el mejor cumplido que le puedo hacer es que sigue siendo extremadamente peligroso cuatro o cinco veces a su edad y sin hacer su mejor juego. Es impresionante”.

“También quiero decir, y es mi segundo cumplido, es que defiende siempre muy bien, por lo que nunca es un gran problema si pierde el balón o comete un error”, añadió.

Volante ofensivo, extremo derecho. Karl llama con fuerza la puerta de la Selección Alemania, a seis meses del Mundial 2026. Por si fuera poco, con la Bundesliga bien encarrilada, ocho puntos de ventaja con el Leipzig, el Bayern podría darse el lujo de darle más minutos a esta joya, que no tiene nada que perder y mucho qué ganar con la plena confianza de directivos y cuerpo técnico. Alarmas para Lucho.

Mientras Luis Díaz está suspendido y recibe días de descanso de Kompany, será una buena ocasión para que la revelación Lennart Karl se vuelva a lucir y se siga devorando los registros en Europa.

Su inspiración en Luis Díaz

En noviembre pasado, mientras aceitaba la máquina para sorprender en Alemania, Lennart Karl dio unas declaraciones a la Federación Alemana de Fútbol, donde se refirió a los movimientos de Luis Díaz y su inspiración para crecer en su técnica.