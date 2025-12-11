Luis Díaz llega a la mitad de temporada con un notable rendimiento que le hace aumentar su influencia en el Bayern Múnich. Su fichaje pasó de expectativa a realidad. Lucho es clave en el esquema ofensivo del técnico Vincent Kompany y el tridente con Michael Olise y Harry Kane cada vez más se complementa y se llena de goles y asistencias.

Es ese rendimiento el que mantiene a Bayern Múnich totalmente inspirado en los tres frentes que tiene actualmente. Sigue en los primeros lugares en la Champions League y domina la Bundesliga en el primer lugar. Por si fuera poco, ya está en los cuartos de final de la Copa de Alemania. Lucho y Kompany le apuntan al tridente, para que se una a la Supercopa alemana que ya levantaron en agosto pasado.

En esta actualidad del Bayern, Luis Díaz es clave desde la titularidad. La influencia de Lucho con goles y asistencias es de las mejores entre las grandes ligas de Europa y su nivel parece que va en ascenso. En medio de la continuidad de Lucho en el frente de ataque, se ha visto sorprendido por dos sanciones que fuerzan a la detención inmediata de las actividades y Vincent Kompany ya se pronunció.

Luis Díaz en el juego contra Stuttgart. | Foto: Getty Images

Primero, la UEFA le alejó de la Champions League por la falta a Achraf Hakimi en un partido contra el PSG en París. Luego, la Bundesliga le notificó que llegó a la quinta amarilla en el acumulado y se va una fecha de baja. El entrenador del Bayern tomó una drástica decisión y fue tajante con su gran deseo a favor de Lucho.

La decisión de Kompany que divide opiniones: ¿Premio o castigo?

En rueda de prensa, el técnico del Bayern Múnich dijo que Luis Díaz tendrá unos días de descanso, aprovechando las sanciones que cayeron y la intensa continuidad que ha tenido, no solo durante el semestre, sino en el año, contando el remate de temporada con el Liverpool y los compromisos de Eliminatorias y amistosos con la Selección Colombia.

Lucho y Kompany son tendencia en X. | Foto: Pantallazo X: @Ruizrjcamilo

Los días que decidió para Luis Díaz serían un aliciente mental y físico por el año que ha enfrentado y lo que será el 2026 con Mundial a bordo y títulos con Bayern Múnich. Volverá a la Champions hasta mediados de enero y, según la prensa alemana, estaría de vuelta en Bundesliga el 11 del mismo mes en el duelo contra Wolfsburgo en el Allianz Arena.

Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, habló en rueda de prensa. | Foto: FC Bayern via Getty Images