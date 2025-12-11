Suscribirse

Contundente decisión del DT del Bayern por sanciones de Champions y Bundesliga a Luis Díaz: lo tomó por sorpresa

Hay decisión de Vincent Kompany con Luis Díaz, luego de los castigos que le cayeron al guajiro desde la Bundesliga y la Champions League.

William Horacio Perilla Gamboa

12 de diciembre de 2025, 1:27 a. m.
Vincent Kompany y Luis Díaz en un partido contra el Hamburgo.
Vincent Kompany y Luis Díaz en un partido contra el Hamburgo. | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Luis Díaz llega a la mitad de temporada con un notable rendimiento que le hace aumentar su influencia en el Bayern Múnich. Su fichaje pasó de expectativa a realidad. Lucho es clave en el esquema ofensivo del técnico Vincent Kompany y el tridente con Michael Olise y Harry Kane cada vez más se complementa y se llena de goles y asistencias.

Es ese rendimiento el que mantiene a Bayern Múnich totalmente inspirado en los tres frentes que tiene actualmente. Sigue en los primeros lugares en la Champions League y domina la Bundesliga en el primer lugar. Por si fuera poco, ya está en los cuartos de final de la Copa de Alemania. Lucho y Kompany le apuntan al tridente, para que se una a la Supercopa alemana que ya levantaron en agosto pasado.

En esta actualidad del Bayern, Luis Díaz es clave desde la titularidad. La influencia de Lucho con goles y asistencias es de las mejores entre las grandes ligas de Europa y su nivel parece que va en ascenso. En medio de la continuidad de Lucho en el frente de ataque, se ha visto sorprendido por dos sanciones que fuerzan a la detención inmediata de las actividades y Vincent Kompany ya se pronunció.

Crítica de la prensa alemana a Luis Díaz tras el juego contra Stuttgart.
Luis Díaz en el juego contra Stuttgart. | Foto: Getty Images

Primero, la UEFA le alejó de la Champions League por la falta a Achraf Hakimi en un partido contra el PSG en París. Luego, la Bundesliga le notificó que llegó a la quinta amarilla en el acumulado y se va una fecha de baja. El entrenador del Bayern tomó una drástica decisión y fue tajante con su gran deseo a favor de Lucho.

La decisión de Kompany que divide opiniones: ¿Premio o castigo?

En rueda de prensa, el técnico del Bayern Múnich dijo que Luis Díaz tendrá unos días de descanso, aprovechando las sanciones que cayeron y la intensa continuidad que ha tenido, no solo durante el semestre, sino en el año, contando el remate de temporada con el Liverpool y los compromisos de Eliminatorias y amistosos con la Selección Colombia.

Pantallazo X: @Ruizrjcamilo
Lucho y Kompany son tendencia en X. | Foto: Pantallazo X: @Ruizrjcamilo

Los días que decidió para Luis Díaz serían un aliciente mental y físico por el año que ha enfrentado y lo que será el 2026 con Mundial a bordo y títulos con Bayern Múnich. Volverá a la Champions hasta mediados de enero y, según la prensa alemana, estaría de vuelta en Bundesliga el 11 del mismo mes en el duelo contra Wolfsburgo en el Allianz Arena.

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 29: Vincent Kompany of FC Bayern Muenchen during press conference before the Bundesliga match between FC Bayern München and FC St. Pauli at Allianz Arena on November 29, 2025 in Munich, Germany. (Photo by M. Donato/FC Bayern via Getty Images)
Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, habló en rueda de prensa. | Foto: FC Bayern via Getty Images

¿Castigo por las sanciones o premio por su buen rendimiento? Lo cierto es que la coyuntura la aprovecha Kompany para darle un nuevo aire al jugador y un descanso para compartir con su familia, teniendo en cuenta el intenso remate de temporada que tendrá Bayern antes del Mundial 2026.

Luis DíazVincent KompanyBayern Múnich

