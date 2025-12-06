Malas noticias para Luis Díaz en medio de la goleada al Stuttgart: Kompany, obligado a tomar decisiones

El Bayern Múnich visitó este sábado al Stuttgart y se quedó con los tres puntos, manteniendo así un invicto de 13 fechas en la Bundesliga y estirando la diferencia en la tabla de posiciones contra su perseguir, el RB Leipzig, quien con 26 puntos y un partido menos marcha segundo.

El cuadro del colombiano no tuvo un partido brillante en los primeros 45 minutos, pero supo concretar las ocasiones de gol que generó. El primer tanto fue una obra de arte de Konrad Laimer, quien de tacón y por entre las piernas del portero local definió al minuto 11.

El primer tiempo no tuvo cambios, pero sí mostró una cara ambiciosa del Stuttgart, que incluso pudo empatar, pero la revisión del VAR determinó que el marcador debería seguir con ventaja para el Bayern.

Para el segundo tiempo, la cancha se inclinó un poco más a favor de la visita y, con el paso de los minutos, el partido termino siendo para el Bayern, que terminó goleando a su anfitrión.

El 2-0 fue obra del goleador Harry Kane, quien marcó triplete y se consolidó como el más letal de su club y del campeonato.

Luis Díaz ya le había marcado al Stuttgart por Supercopa de Alemania | Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El tercer tanto contó con la participación de Luis Díaz, quien luego de una gran maniobra individual en la que acumuló rivales, le entregó el balón a los pies a Josip Stanisic, quien solo tuvo que acomodarse para rematar y ampliar la diferencia.

Ya en el minuto 82, nuevamente Kane apareció para cambiar por gol, una pena máxima que fue sancionada luego de que Assignon cometiera una mano descarada para evitar que un remate de Olise fuera al fondo del arco.

Para ponerle moño a la goleada, al minuto 85 apareció, otra vez, el delantero inglés, quien acumuló un nuevo triplete en su carrera.

Malas noticias para Luis Díaz

Las malas noticias para el colombiano Luis Díaz llegaron al minuto 62, cuando luego de cometer una falta se llevó la tarjeta amarilla, amonestación con la que acumuló los cinco cartones y que le impiden disputar el próximo partido con su equipo.

Luis Díaz, figura destacada de Bayern Múnich y Selección Colombia | Foto: FC Bayern via Getty Images

Esta sanción se le suma a la modificada por la Uefa que rebajó de tres a dos fechas la sanción por la expulsión que sufrió tras cometer una dura falta contra Achraf Hakimi y ver el cartón rojo en el duelo por Champions League contra el PSG.