Suscribirse

Deportes

🔴 EN VIVO | Fixture del Mundial 2026: siga en directo la transmisión y últimas noticias de la Copa Mundial de la FIFA

Una vez conocidos los grupos, ahora el mundo está a la expectativa sobre las ciudades donde deberán viajar cada una de las selecciones.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

Editor en Semana

6 de diciembre de 2025, 11:12 a. m.
El asistente de sorteo Shaquille O'Neal saca la tarjeta de Colombia durante el sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas el 5 de diciembre de 2025 en Washington, D.C.
El asistente de sorteo Shaquille O'Neal saca la tarjeta de Colombia durante el sorteo oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas el 5 de diciembre de 2025 en Washington, D.C. | Foto: AFP

Actualizaciones

El sorteo del Mundial 2026, realizado este viernes en Washington, dio forma a una fase de grupos inédita: 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, con los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá sembrados en los Grupos D, A y B, respectivamente.

Ahora, solo queda esperar a conocer las ciudades y las sedes para que todo esté definido y los aficionados preparen sus calendarios para acompañar a sus equipos

Se conocen los anfitriones de la revelación

Ronaldo, Totti, Stoichkov y Lalas, figuras de sus selecciones, participarán en la revelación de las ciudades y sedes.

Contexto: Estos son los días que la Selección Colombia jugará en el Mundial 2026: partido con Portugal cae sábado con puente
Portugal vs. Colombia: emocionante juego por le grupo K del Mundial 2026.
Portugal vs. Colombia: emocionante juego por le grupo K del Mundial 2026. | Foto: Getty Images

La ceremonia sirvió para que Colombia quedará sembrada en el Grupo K al igual que Portugal y Uzbekistán; además, tocará esperar a que República del Congo, Nueva Caledonia y Jamaica definan el cuarto clasificado a esa zona.

A continuación los 12 grupos de la Copa del Mundo norteamericana, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año:

  • Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y repechaje.
  • Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y repechaje.
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y repechaje.
  • Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje y Túnez.
  • Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
  • Grupo H: España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita.
  • Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje y Noruega.
  • Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
  • Grupo K: Portugal, Uzbekistán, repechaje Intercontinental y Colombia.
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

Noticias relacionadas

Selección ColombiaMundial 2026sorteo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.