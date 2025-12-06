Deportes
🔴 EN VIVO | Fixture del Mundial 2026: siga en directo la transmisión y últimas noticias de la Copa Mundial de la FIFA
Una vez conocidos los grupos, ahora el mundo está a la expectativa sobre las ciudades donde deberán viajar cada una de las selecciones.
Siga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas
Actualizaciones
7:50 a. m
Se conocen los anfitriones de la revelación
El sorteo del Mundial 2026, realizado este viernes en Washington, dio forma a una fase de grupos inédita: 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos cada uno, con los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá sembrados en los Grupos D, A y B, respectivamente.
Ahora, solo queda esperar a conocer las ciudades y las sedes para que todo esté definido y los aficionados preparen sus calendarios para acompañar a sus equipos
Ronaldo, Totti, Stoichkov y Lalas, figuras de sus selecciones, participarán en la revelación de las ciudades y sedes.
Ronaldo, Totti, Stoichkov y Lalas ayudarán a revelar el calendario actualizado de partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ 👀— FIFA (Español) (@fifacom_es) December 6, 2025
🗓️ 6 Dic 2025
🕛 12:00 EST
🏟️ Anuncio completo de estadios y horarios de inicio 👇🏽
La ceremonia sirvió para que Colombia quedará sembrada en el Grupo K al igual que Portugal y Uzbekistán; además, tocará esperar a que República del Congo, Nueva Caledonia y Jamaica definan el cuarto clasificado a esa zona.
A continuación los 12 grupos de la Copa del Mundo norteamericana, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio del próximo año:
- Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica y repechaje.
- Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar y repechaje.
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.
- Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y repechaje.
- Grupo E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador.
- Grupo F: Países Bajos, Japón, Repechaje y Túnez.
- Grupo G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.
- Grupo H: España, Cabo Verde, Uruguay y Arabia Saudita.
- Grupo I: Francia, Senegal, Repechaje y Noruega.
- Grupo J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.
- Grupo K: Portugal, Uzbekistán, repechaje Intercontinental y Colombia.
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.