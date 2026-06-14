Así fueron los dos errores del portero de Túnez que le dieron la ventaja parcial a Suecia

En la noche de este domingo 14 de junio se desarrolla el encuentro entre las selecciones de Suecia y Túnez, compromiso que cierra la primera fecha del Grupo F en la Copa Mundial de la Fifa 2026. El partido se disputa en el Estadio de Monterrey, en territorio mexicano.

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Durante la primera mitad del compromiso, el desempeño del guardameta de la selección de Túnez, Mouhib Chamakh, se convirtió en el factor determinante del marcador parcial. Dos acciones con fallas en la contención del balón por parte del arquero permitieron que el conjunto europeo tomara la ventaja inicial.

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Desaciertos consecutivos en el área africana

La primera situación se presentó en el minuto 7 de la etapa inicial, cuando la ofensiva sueca habilitó al delantero Alexander Isak, cuyo remate rebotó en la defensa. El esférico quedó en control de Viktor Gyökeres fuera del área grande del arco tunecino.

El portero Mouhib Chamakh abandonó su posición para intentar bloquear el avance, pero terminó obstaculizando el movimiento del atacante sin lograr asegurar la pelota. Aunque un defensor detuvo el tiro de Gyökeres sobre la línea, el rebote fue tomado de inmediato por el mediocampista Yasin Ayari.

¡GOLAZO DE SUECIA!



Ayari la agarró como SOÑAMOS TODOS: volea infernal para el 1-0 frente a Túnez.

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Quien ejecutó un disparo de media distancia y el balón se le escapó de las manos al arquero de Túnez, concretando la primera anotación del partido tras dos errores del guardameta en la misma jugada. Esta acción modificó de forma temprana la estrategia del conjunto africano.

Ampliación del marcador antes del descanso

Minutos después de cumplirse la pausa obligatoria de rehidratación para los futbolistas, la línea defensiva de Túnez volvió a quedar expuesta ante una transición rápida. En el minuto 29, el delantero Alexander Isak recibió el esférico por la banda izquierda y realizó un tiro cruzado.

CONTRA LETAL DE SUECIA



Alexander Isak a pura velocidad y con un gran remate puso el 2-0 frente a Túnez.



¡Talbi, el defensor tunecino, lo acompañó en toda la jugada!

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El remate de Isak pasó entre las manos del portero Chamakh, quien volvió a fallar en la resistencia de su valla y permitió el dos a cero provisional a favor de Suecia. Con este resultado parcial en desarrollo, el combinado europeo se encamina a sumar sus primeros tres puntos.

Este enfrentamiento completa la actividad de la zona, donde en el primer turno de la jornada dominical la selección de Países Bajos se impuso dos goles por uno ante el combinado de Japón.