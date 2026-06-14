Alemania fue una aplanadora y mete miedo: paliza de siete goles en el grupo E del Mundial 2026

A pesar de conceder un gol que no estaba en los planes de nadie, Alemania fue una aplanadora en su debut en el Mundial 2026 y goleó a Curazao en el NRG Stadium de Houston (Texas).

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De esta manera, el conjunto germano se saca la presión por sus últimas presentaciones mundialistas y estará pendiente del resultado del partido de Costa de Marfil vs. Ecuador.

Los goles de Alemania fueron obra de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (2), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav. El descuento para Curazao lo marcó Livano Comenencia

Alemania 7-1 Curazao

Julian Nagelsmann puso lo mejor que tiene pese a enfrentar al rival más humilde del grupo E. Dadas las decepcionantes experiencias en Rusia-2018 y Catar-2022, el cuerpo técnico no quiso dejar ningún lugar a dudas.

Así formó Alemanai en Houston: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz.

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El primer gol de la tarde llegó muy rápido. A los seis minutos, Nmecha recibió un pase de Wirtz al borde del área y la mandó a guardar con el interior del pie derecho.

La expectativa era que Alemania siguiera derecho para una goleada sin sobresaltos, pero Livano Comenencia marcó el empate de Curazao y desató la celebración entre sus hinchas.

El golpe anímico dio para que los caribeños aguantaran el empate hasta después de la media hora de partido, pero Schlotterbeck le devolvió la ventaja a Alemania con un tanto de cabeza.

De ahí en adelante todo fue un monólogo para la Mannschaft. Kai Havertz marcó el tercero justo antes del descanso y Jamal Musiala decretó el cuarto en el arranque de la parte complementaria.

Nathaniel Brown puso el quinto al minuto 68 con un remate de volea al segundo palo, Deniz Undav el sexto y Havertz repitió en el séptimo con una definición de vaselina.

Alemania venció a Curazao en su estreno por el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Eric Gay

A pesar de la goleada, la parcialidad de Curazao no paró de festejar en las tribunas. El simple hecho de haber clasificado al Mundial 2026 ya es un logro histórico para el país más pequeño que ha participado en toda la historia de este certamen.

Alemania asume el liderato del grupo E con tres puntos y una buena diferencia de gol. Costa de Marfil y Ecuador se estarán enfrentando más tarde por ese segundo lugar que también da cupo garantizado a la siguiente fase.

El próximo partido de los germanos será el sábado 20 de junio a las 3:00 de la tarde frente a Costa de Marfil en Toronto.