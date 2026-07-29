Batacazo en Copa BetPlay: Junior fue eliminado por Barranquilla y Millonarios queda atento

Barranquilla FC eliminó a Junior, por penales, en la fase 1B de la Copa BetPlay. Fue este miércoles, 29 de julio, en el estadio Romelio Martínez, y significa un verdadero batacazo en la competencia.

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El vigente campeón de la Liga BetPlay, Junior, queda fuera de la Copa ante un equipo de segunda división. La cercanía entre ambos siempre ha sido pública, pero el resultado no deja de ser sorpresivo.

⚽🧤 ¡Tremenda volada para negarle el gol a Junior!#LACOPAxWIN pic.twitter.com/X054IbUSW9 — Win Sports (@WinSportsTV) July 30, 2026

Tuvieron que irse hasta los penales, luego de empatar 5-5 en un vibrante global. Ambos partidos, tanto en la ida como en la vuelta, se jugaron en el Romelio. El primer juego acabó 2-2, el segundo 3-3.

Ahora, Barranquilla F.C. se enfrentará contra Millonarios en los octavos de final de la Copa BetPlay. Eso quiere decir que se viene un duelo de infarto, donde el cuadro de segunda división espera volver a hacer frente y sacar a un equipo de primera.

Cuadro de la Copa BetPlay 2026. Foto: Dimayor web oficial.

Barranquilla FC vs. Junior: un duelo entre polémicas

Es cierto que Barranquilla se impuso sobre Junior y el resultado tiene efecto inmediato en la Copa BetPlay. Sin embargo, el árbitro central del partido, Ferney Trujillo, está en el ojo del huracán por varias acciones.

José Borda, analista arbitral, mencionó lo ocurrido en su cuenta de X: “En Barranquilla vs. Junior de Copa, previo al gol de Borja del local, hubo offside de 3 metros en las narices del asistente y no lo indicó, ese gol no debió valer. Luego, el árbitro Ferney Trujillo dio penal sobre Cachimbo del Tiburón pero la falta fue afuera del área”.

TRUJILLO TERRIBLE

En Barranquilla vs Junior de Copa, previo al gol de Borja del local hubo offside de 3 metros en las narices del asistente y no lo indicó, ese gol no debió valer y, el árbitro Ferney Trujillo dio penal sobre Cachimbo del Tiburón pero la falta fue afuera del área pic.twitter.com/ui6iA8OwrT — Jose Borda (@Borda_analista) July 29, 2026

Estas son las acciones referenciadas por Borda, y varios usuarios más en redes sociales, en video:

🔴⚽ ¡Gol de Barranquilla! ¡Se pone en ventaja el equipo barranquillero contra Junior en #LACOPAxWIN! pic.twitter.com/pivgBJpLKu — Win Sports (@WinSportsTV) July 29, 2026

Cabe recordar que para estos partidos de Copa BetPlay, en la fase 1B, no hay VAR. Por tanto, las polémicas han aumentado en gran cantidad y el pedido generalizado es que la herramienta sea usada en todos los compromisos.

Horas antes del duelo de este miércoles, Quindío eliminó al Tolima en medio de polémicas arbitrales. Otra vez los colegiados están en el ojo del huracán, como ha ocurrido en los últimos años.