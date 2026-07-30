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Carolina Cruz abrió su corazón y contó cómo se encuentra su padre por dura enfermedad: “Todavía nos reconoce”

La presentadora mostró un poco de los instantes que pasa con su progenitor.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

30 de julio de 2026 a las 8:29 a. m.
Carolina Cruz comentó sobre salud de su papá.
Carolina Cruz comentó sobre salud de su papá. Foto: Montaje SEMANA | Pódcast Charlas Divinas

Carolina Cruz volvió a generar reacciones entre sus seguidores al compartir nuevos detalles sobre el delicado estado de salud de su padre, Iván Cruz. La presentadora y empresaria ha utilizado sus redes sociales para contar cómo ha vivido este difícil momento familiar, marcado por los cuidados permanentes que requiere su progenitor debido al deterioro cognitivo que enfrenta.

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Semanas atrás, la exreina de belleza reveló que tomó la decisión de alejarse temporalmente de sus hijos, Matías y Salvador, para acompañar a su padre durante su permanencia en un centro asistencial. Desde entonces, ha mostrado parte del proceso que atraviesa junto a su familia, resaltando la importancia de brindar apoyo constante en medio de esta situación.

A través de varias publicaciones en sus historias de Instagram, Carolina explicó que el momento que viven ha representado un gran reto emocional, por lo que ha insistido en la necesidad de afrontar este tipo de diagnósticos con amor, paciencia y comprensión.

No obstante, recientemente, la presentadora de Día a día publicó una serie de historias en las que dio un panorama de la situación de su papá. Al compartir imágenes, permitió que algunos vieran el tipo de videollamadas que hacían, asegurando cómo se reencontrarían pronto.

“Nuestras llamadas diarias! Te amo, ya casi vuelvo a verte para armar rompecabezas y comer pandebono caliente”, escribió en la captura de pantalla, donde se ve a Iván Cruz sonriente.

Carolina Cruz y su papá
Carolina Cruz y su papá Foto: Instagram @carolinacruzosorio

No obstante, Cruz explicó que su papá tenía Alzheimer y era una enfermedad que había avanzado, manteniendo la fe de que lo podría disfrutar por mucho tiempo más.

Mi papá tiene Alzheimer, está avanzando, pero tengo mucha fe y confianza, que en el tiempo de Dios, podremos disfrutarlo y hacernos muy felices”, escribió.

Carolina Cruz y su papá
Carolina Cruz y su papá Foto: Instagram @carolinacruzosorio

La celebridad apuntó que su papá todavía la reconocía, al igual que a sus familiares, por lo que seguía siendo un proceso bonito en el que lo cuidaba.

Él es un roble, tiene Alzheimer. Todavía nos reconoce y se goza los días con esa sonrisa divina! Seguiré viajando cada vez más”, aseguró.

Carolina Cruz y su papá
Carolina Cruz y su papá Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Sus mensajes conmovieron a miles de usuarios, quienes le enviaron palabras de apoyo y fortaleza para acompañarla durante este complejo capítulo familiar.