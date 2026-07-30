Carolina Cruz volvió a generar reacciones entre sus seguidores al compartir nuevos detalles sobre el delicado estado de salud de su padre, Iván Cruz. La presentadora y empresaria ha utilizado sus redes sociales para contar cómo ha vivido este difícil momento familiar, marcado por los cuidados permanentes que requiere su progenitor debido al deterioro cognitivo que enfrenta.
Semanas atrás, la exreina de belleza reveló que tomó la decisión de alejarse temporalmente de sus hijos, Matías y Salvador, para acompañar a su padre durante su permanencia en un centro asistencial. Desde entonces, ha mostrado parte del proceso que atraviesa junto a su familia, resaltando la importancia de brindar apoyo constante en medio de esta situación.
A través de varias publicaciones en sus historias de Instagram, Carolina explicó que el momento que viven ha representado un gran reto emocional, por lo que ha insistido en la necesidad de afrontar este tipo de diagnósticos con amor, paciencia y comprensión.
No obstante, recientemente, la presentadora de Día a día publicó una serie de historias en las que dio un panorama de la situación de su papá. Al compartir imágenes, permitió que algunos vieran el tipo de videollamadas que hacían, asegurando cómo se reencontrarían pronto.
“Nuestras llamadas diarias! Te amo, ya casi vuelvo a verte para armar rompecabezas y comer pandebono caliente”, escribió en la captura de pantalla, donde se ve a Iván Cruz sonriente.
No obstante, Cruz explicó que su papá tenía Alzheimer y era una enfermedad que había avanzado, manteniendo la fe de que lo podría disfrutar por mucho tiempo más.
“Mi papá tiene Alzheimer, está avanzando, pero tengo mucha fe y confianza, que en el tiempo de Dios, podremos disfrutarlo y hacernos muy felices”, escribió.
La celebridad apuntó que su papá todavía la reconocía, al igual que a sus familiares, por lo que seguía siendo un proceso bonito en el que lo cuidaba.
“Él es un roble, tiene Alzheimer. Todavía nos reconoce y se goza los días con esa sonrisa divina! Seguiré viajando cada vez más”, aseguró.
Sus mensajes conmovieron a miles de usuarios, quienes le enviaron palabras de apoyo y fortaleza para acompañarla durante este complejo capítulo familiar.