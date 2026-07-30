Inmovilizan en Cajicá el Spark azul protagonista de la temeraria maniobra en un puente peatonal de Bogotá

Millones de ciudadanos se despertaron este jueves 30 de julio con una noticia que muchos esperaban, luego de que se informara sobre la inmovilización del vehículo marca Chevrolet Spark azul de placa ZIX013, el cual estuvo implicado en múltiples infracciones de tránsito, entre ellas subirse a un puente peatonal.

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Los hechos fueron compartidos por el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, a través de su cuenta de X, indicando que la captura del coche por parte de las autoridades se realizó en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

El cabildante de la capital de Colombia celebró el acontecimiento, indicando que espera que el conductor responsable de cometer infracciones por medio de este vehículo pague las sanciones económicas establecidas por la ley de la nación.

“Final feliz: por fin capturaron al conductor del Spark azul e inmovilizaron su vehículo en Cajicá. Este sujeto deberá responder por más de 8 millones de pesos en multas solo en ese carro y cerca de 36 millones en los demás vehículos que tiene en su poder, sin claridad sobre su procedencia. Así sí funciona Bogotá”, comentó Quintero.

La noticia fue celebrada también por otros miembros del concejo, entre ellos el presidente del cabildo distrital, Papo Amin: “Inmovilizado el BANDIDO del Spark azul que creyó que no le iba a pasar nada. Ténganlo claro, de Bogotá NO se burlan”.

Asimismo, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó el hecho, indicando que la noticia aún se encuentra en desarrollo, pero que este es un hecho que demuestra que se debe respetar a la autoridad del distrito.

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“En horas de la madrugada se encontró el Spark azul. En ese momento no estaba el conductor. Los reportes más recientes indican que ya apareció, por lo que es un caso que está en desarrollo. Hay un mensaje muy importante: la autoridad no se desafía, la autoridad se respeta.

#BOGOTÁ | El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó que el vehículo azul que intentó pasar por un puente peatonal en Bogotá estaba abandonado en Cajicá y que, unos minutos, después llegó el conductor.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/G9tSQ2UCt1 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 30, 2026

El hecho demuestra el cierre de una investigación extensa por parte de las autoridades en la capital de Colombia, luego de que el vehículo Spark azul estuviera en la mira de muchos ciudadanos en redes sociales al realizar maniobras peligrosas durante los últimos días.

El caso más notable ocurrió el pasado 20 de julio de 2026, en donde el conductor implicado intentó realizar una serie de maniobras con el objetivo de subir un puente peatonal.

Ayúdennos a identificar a este salvaje al volante que ocultó las placas de su carro para cometer varias infracciones. Ya estamos trabajando con C4 pero cualquier info puede ayudar por favor enviarla a @SectorMovilidad pic.twitter.com/MkH1YlLNJ0 — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) July 23, 2026

Luego de que la Alcaldía informara que estaba al tanto del hecho para posteriormente comenzar a buscar el paradero del responsable, el conductor reapareció en redes retando a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, así como cometer otras infracciones que quedaron en video.

Algunas de ellas fueron el evadir el costo de peaje por la Carrera Séptima al transitar por contravía, lo que el conductor denominó como un acto de “desobediencia civil”.

¡ES UN BANDIDO!



Aparece otro video del vehículo Chevrolet Spark azul.



Observen la magnitud de la imprudencia que realiza para evitar el pago del peaje de la Carrera 7ma saliendo de Bogotá @SectorMovilidad.



👇🏼 pic.twitter.com/3Wg33Z2BFf — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) July 28, 2026

“¿Cómo es posible que seamos el país latinoamericano con más peajes por kilómetro y debamos callar? Las carreteras, una mierda, y estos miserables yendo de putas con nuestro dinero. Estos miserables no son dignos de nuestro maldito dinero”, exclamó.