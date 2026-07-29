“Por fin le va a tocar cocinar”: la picante pulla de Lina Tejeiro a Iván Marín que encendió las redes

La competencia en MasterChef Celebrity Colombia, entra en una etapa estratégica donde las dinámicas grupales y la presión del tiempo empiezan a incidir en la convivencia de los participantes.

En la más reciente entrega, un reto estructurado a partir de duelos directos dejó ver tanto la complejidad técnica exigida por los jurados como los primeros roces y alianzas entre las celebridades.

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La jornada gastronómica planteó una dinámica de enfrentamientos individuales entre seis equipos preestablecidos. La consigna del día exigió la preparación de tres tiempos —entrada, plato fuerte y postre— incorporando el café como ingrediente obligatorio en cada una de las recetas.

Bajo la modalidad de mano a mano, los grupos se midieron de la siguiente manera: dos equipos compitieron por la mejor entrada, dos por el plato fuerte y dos por el postre.

De acuerdo con las reglas establecidas por el jurado, el equipo ganador de cada duelo aseguraba su paso al balcón de salvación, mientras que los perdedores quedaban expuestos a la instancia de eliminación.

Durante el desarrollo de las preparaciones se hicieron evidentes diversas posturas entre los concursantes. En la etapa de emplatado y evaluación, usuarios en plataformas digitales destacaron la reacción de Luisa Vergara ante la preparación presentada por Emiro Navarro, cuyo plato con carne de cerdo presentó un término de cocción visiblemente seco, aspecto que generó que el equipo tomara delantal negro.

Por su parte, la actriz y presentadora Lina Tejeiro lanzó un comentario dirigido al comediante Iván Marín: “Siento fresquito de que a Iván por fin sí le va a tocar cocinar”.

La afirmación provocó múltiples interpretaciones entre los televidentes y seguidores del programa en redes sociales, donde se debate sobre las tensiones crecientes y el rol que asumen los competidores a medida que avanza la temporada.

Tras no lograr la victoria en su respectivo duelo, el equipo integrado por Iván Marín no obtuvo el aval de los jueces, lo que derivó en la asignación del delantal negro para el comediante, situándolo en riesgo de abandonar la competencia en el próximo reto de eliminación.

A la par de los episodios de tensión en la pantalla, en los últimos días también se han conocido gestos de camaradería fuera de las cámaras. Tras la emisión de capítulos anteriores donde Marín manifestó sentirse excluido durante la conformación de algunos equipos, el comediante dedicó un mensaje en redes sociales a la presentadora Milena López.

“Mile, holi, te va me va a parecer tonto, pero luego de ver al aire cómo me apoyaste cuando los demás me sacaban el cuerpo quiero darte las gracias nuevamente por esa bonita generosidad”, escribió Marín en sus redes.

Ante la publicación, Milena López respondió: “Ay Ivancho de mi corazón. Cómo así... para eso son los amigos”. La interacción fue leída por los seguidores del programa como un reflejo de amistad.

MasterChef Celebrity continúa su curso en las noches, manteniendo la atención de la audiencia en torno a la evolución culinaria de los participantes y el desarrollo de la convivencia en la cocina más famosa del país.