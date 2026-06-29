La televisión argentina está de luto tras la muerte de Ernestina Pais, una de sus figuras más reconocidas.

La periodista, actriz y conductora falleció a los 54 años luego de un accidente ocurrido en San Isidro, provincia de Buenos Aires, donde el automóvil que manejaba fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

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Ernestina Pais dejó una amplia trayectoria en la televisión argentina

El hecho ocurrió cuando Pais circulaba en su vehículo por un paso ferroviario ubicado en la zona de San Isidro.

Según los primeros reportes, el automóvil fue impactado por una formación del Tren de la Costa y las autoridades iniciaron una investigación para establecer las circunstancias exactas del accidente.

La noticia generó conmoción en Argentina, donde Ernestina Pais era una figura reconocida por su amplia carrera en los medios.

Durante años estuvo vinculada a la radio y la televisión, espacios en los que se destacó por su estilo directo, su sentido del humor y su capacidad para conducir programas de distintos formatos.

Uno de los momentos recordados de su trayectoria fue su participación en MasterChef Celebrity Argentina 3, la versión argentina del popular reality gastronómico.

Pais llegó al programa como reemplazo y posteriormente quedó incorporada como participante estable, sumándose a una edición que reunió a reconocidas figuras del entretenimiento argentino.

Antes de su paso por el reality, Pais ya tenía una carrera consolidada.

Fue parte de espacios emblemáticos de la televisión argentina y se convirtió en la primera mujer en conducir el reconocido programa Caiga quien caiga (CQC).

También tuvo participación en ciclos como Mañanas informales, donde compartió pantalla con Jorge Guinzburg.

Su trayectoria estuvo marcada por distintas facetas: periodista, presentadora, actriz y figura del entretenimiento. Su cercanía con el público argentino hizo que su fallecimiento provocara numerosas muestras de pesar entre colegas y seguidores.

La noticia generó conmoción en Argentina, donde colegas, figuras del espectáculo y seguidores recordaron su carrera y su aporte a la televisión del país.

Familiares, amigos y figuras del espectáculo argentino despidieron a Ernestina Pais en Buenos Aires

Los familiares, amigos y colegas de Ernestina Pais le dieron el último adiós en una ceremonia realizada en Buenos Aires el domingo 28 de junio.

La velación se llevó a cabo en la casa velatoria Zuccotti, en la sala Alessandria, donde allegados y figuras del mundo artístico argentino se acercaron para despedir a la periodista, actriz y conductora.

Sus restos fueron trasladados al Cementerio de la Chacarita, uno de los lugares más emblemáticos de la capital argentina para la despedida de figuras de la cultura y el espectáculo.

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Allí se realizó la ceremonia final y sus restos fueron llevados al Panteón de Actores.

Entre quienes acompañaron la despedida estuvieron familiares, amigos y reconocidos artistas argentinos, quienes llegaron para rendir homenaje a una figura que dejó una importante huella en la televisión, la radio y el teatro del país.