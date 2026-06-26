Isabella Santiago, de ‘MasterChef’, relató momentos de pánico que vivió durante los terremotos en Venezuela: “Fue espantoso”

Mientras avanzan las operaciones de rescate en Venezuela tras los dos terremotos de gran magnitud que se registraron en el territorio el pasado miércoles, 24 de junio, en redes siguen apareciendo testimonios de personas que lograron sobrevivir a la tragedia, pero que vivieron momentos de angustia y pánico durante los sismos.

Uno de esos relatos que ha causado gran impacto en las plataformas digitales es el de la actriz y modelo venezolana Isabella Santiago, exparticipante de los realitys MasterChef Celebrity y La casa de los famosos Colombia.

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A través de las historias en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 300 mil seguidores, la artista se mostró bastante conmocionada tras los sismos en Caracas, cuya magnitud alcanzó 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, y aseguró que estuvo a punto de pensar que quedaría bajo los escombros.

“Estoy en Caracas y esto ha sido fuertísimo, fuertísimo. Yo nunca había sentido un temblor tan impactante como este, les juro que llegué a pensar en un momento que algo iba a pasar, no sé, que nos iba a caer la casa encima", contó visiblemente angustiada.

Según su relato, en medio de los momentos de incertidumbre que vivió, pudo observar cómo temblaban los muros de su vivienda: “fue demasiado fuerte, me dio pánico, fue espantoso”, agregó.

Tras compartir su testimonio, Isabella Santiago se ha mostrado activa en redes sociales, compartiendo con sus seguidores información sobre la situación actual que se vive en distintas zonas de Venezuela.

Además, ha difundido la ubicación de los puntos de acopio y las principales necesidades de las comunidades afectadas por esta tragedia, que, de acuerdo con el más reciente balance entregado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado, deja hasta el momento más de 250 personas fallecidas.

“Lamentablemente, hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud”, dijo el ministro Alvarado el jueves, 25 de junio, a la televisión estatal como representante del gobierno de la presidenta interina del vecino país, Delcy Rodríguez.

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En una de sus recientes publicaciones en Instagram, la actriz subrayó que el Barrio Pinto Salinas de Caracas en uno de los puntos que más “necesita ayuda por parte del gobierno para buscar a las personas que están bajo los escombros”.

“No es suficiente con los vecinos y familiares. Necesitamos ayuda con gran maquinaria para mover los escombros y sacar a las personas. Se necesita insumos, comida y agua, por favor”, escribió Santiago junto con un video que muestra el impactante panorama.