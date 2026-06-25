Las impactantes imágenes de conductores de televisión durante los terremotos que sacudieron Venezuela; estaban en plena emisión

En la tarde del miércoles 24 de junio, Venezuela fue sacudida por dos sismos de gran magnitud que provocaron momentos de angustia y pánico entre los ciudadanos. Las escenas de lo ocurrido quedaron registrados en numerosos videos que, en cuestión de horas, se han viralizado en redes sociales y han dado la vuelta al mundo.

Entre esas grabaciones, una de las que más ha generado impacto es la de una transmisión en vivo del programa deportivo Cero Táctica, emitido por la cadena venezolana Venevisión. En las imágenes se observa cómo los conductores fueron sorprendidos por los sismos mientras estaban al aire.

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En un primer momento, se ve como todos intentaron mantener la calma, incluso algunos trataron de sonreír, aparentemente como una reacción que refleja sus nervios y sorpresa ante la inesperada situación que estaban viviendo.

No obstante, aunque estaban asustados, los integrantes del programa, Nunu El Aridi, Máximo Ferro y Alejandro Soteldo, hicieron un llamado a los televidentes para no entrar en pánico, y asimismo dieron ejemplo mientras permanecían en sus asientos y dentro del set de grabación.

“Quédense quietos, tranquilos”, se repetían mutuamente. Además, una de las conductoras les pidió esperar con calma mientras recibían alguna indicación.

Sin embargo, a medida que avanza la escena, los conductores se pueden ver cada vez más aterrorizados, pues el movimiento de la tierra parecía intensificarse. De hecho, se observa cómo las mesas, los objetos que se encontraban sobre ellas e incluso un televisor ubicado a sus espaldas comenzaron a sacudirse de manera evidente.

Posteriormente, de manera repentina, cuando uno de ellos decide refugiarse debajo de la mesa, se observa que el set de grabación se queda sin luz, mientras ellos intentan alumbrar con las linternas de sus celulares.

¿Cómo están los presentadores?

Ante la preocupación que desataron estos temblores en el territorio venezolano, minutos más tarde los conductores del programa reaparecieron a través de redes sociales para confirmar que estaban bien.

El presentador Alejandro Soteldo fue uno de los primeros en pronunciarse. En el video, al notar el movimiento telúrico, su reacción fue asumir el control y transmitir tranquilidad tanto a sus compañeros de grabación como al público.

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A través de su cuenta de Instagram, Soteldo informó que todos los integrantes del programa están bien y expresó unas palabras de agradecimiento a sus seguidores que rápidamente empezaron a preguntar cómo estaban todos.

“Estamos todos bien, esperamos que ustedes también. Seguimos todas las normas de seguridad y todo en orden, pero nos agarró a todos”, expresó en su publicación, donde aparecía junto a sus compañeros de trabajo.