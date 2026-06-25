Latam se suma a las aerolíneas que darán flexibilidades a pasajeros con vuelos a Venezuela, por sismo

Otra de las aerolíneas que opera en Colombia, Latam, de origen chileno, se solidariza con los afectados por el potente sismo ocurrido en Venezuela, que ya deja centenares de muertos y heridos.

Latam confirma que, al igual que otras compañías de transporte aéreo, darán flexibilidades para reprogramar los itinerarios que tenían previstos.

Todo con en el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos, teniendo en cuenta que el día del evento, el 24 de junio, se registraron dos movimientos telúricos de grandes magnitudes y alrededor de 30 réplicas.

Por lo tanto los pasajeros con tiquetes que tengan fecha de viaje entre el 25 de junio y el 1 de julio de 2026 podrán optar por alguna de las siguientes alternativas:

* Cambio de fecha de viaje hasta siete (7) días después de la fecha original en la misma cabina sin costos adicionales.

* Devolución del dinero del tiquete sin penalidades.

* Cambio de ruta con destino final Cúcuta, sin cobros adicionales.

Terremoto en Venezuela. (AP Foto/Pedro Mattey) Foto: AP Photo/Pedro Mattey

Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia, señaló que comprenden la incertidumbre y preocupación que una emergencia como la que ha desatado el evento sísimio puede generar en los pasajeros y sus familias. Por eso, afirma: “hemos activado alternativas de flexibilidad que permitan reorganizar sus viajes con mayor tranquilidad durante este difícil momento”.