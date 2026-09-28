La alerta que examina la Contraloría por pagos de $88.000 millones desde FonIgualdad, en medio de la liquidación de MinIgualdad

La Contraloría General de la República avanza en una revisión de los recursos manejados por el Ministerio de Igualdad y Equidad, actualmente en liquidación, y su fondo FonIgualdad.

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El objetivo principal es reconstruir el recorrido del dinero y verificar contratos, transferencias, pagos y documentos que respalden su ejecución.

Las diligencias de policía judicial se desarrollan en el Ministerio y en Fiduagraria, entidad encargada de administrar FonIgualdad. De acuerdo con la Contraloría, la revisión comprende los $2,78 billones asignados a la cartera entre 2023 y 2026.

Contraloría examinará alerta por pagos de más de $88.000 millones

El contralor general, Jorge Laverde Vargas, explicó en un video divulgado por la entidad este 28 de septiiembre que uno de los objetivos será seguir el movimiento de los recursos durante esos cuatro años, desde su asignación hasta los desembolsos realizados.

“Reconstruiremos el recorrido del presupuesto entre 2023 y 2026, las transferencias, las instrucciones impartidas al fondo y los pagos”, señaló Laverde.

Según explicó el funcionario, durante ese periodo FonIgualdad recibió más de $930.000 millones provenientes de la Nación. La Contraloría verificará cuál fue su nivel de ejecució, cuánto dinero continúa disponible y qué obligaciones permanecen pendientes.

Uno de los puntos centrales de la actuación será una alerta relacionada con desembolsos realizados desde el fondo. “También examinaremos una alerta sobre pagos por más de 88 mil millones de pesos con insuficiencia documental”, afirmó el contralor.

La entidad no ha señalado que esos recursos se hayan perdido ni ha establecido responsabilidades por su manejo. Precisamente, la revisión pretende determinar qué ocurrió con los pagos y si cuentan con los soportes correspondientes.

“Nuestro deber es establecer los hechos, determinar las responsabilidades que correspondan y proteger cada peso de los colombianos, destinados a los que más lo necesitan”, agregó Laverde.

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Revisión también llegó a Fiduagraria

La Contraloría informó que las diligencias se realizan con información de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) y abarcan la totalida de los recursos asignados al Ministerio durante el periodo analizado.

Los funcionarios revisarán contratos, giros y soportes para establecer de qué manera se ejecutaron los recursos. Parte de las actuaciones se concentra en Fiduagraria por su papel como administradora de FonIgualdad.