Joaquín Gutiérrez asume la presidencia de Ecopetrol este lunes 28 de septiembre

Miller Soto, vocero del Gobierno, publicó en video en la cuenta oficial de Presidencia dando cuenta del rumbo que tomará Ecopetrol.

“El Gobierno Nacional puso en marcha la recuperación integral y el fortalecimiento estratégico de Ecopetrol, la compañía más representativa del sector energético y motor fundamental para la economía de todos los colombianos”, señaló.

“Por decisión del presidente Abelardo De La Espriella, la empresa avanza hacia una nueva etapa enfocada en restablecer el gobierno corporativo, la eficiencia operativa, el impulso a la exploración y producción, y la seguridad energética del país, especialmente en el suministro de gas”, agregó.

“Este es el renacer de Ecopetrol”, dijo Joaquín Gutiérrez, nuevo presidente de la petrolera, al posesionarse en su cargo

Nuevo presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez, anunció sede alterna en esta importante ciudad

“Para liderar esta transformación, la Junta Directiva estará presidida por Carlos Suárez, en conjunto con Claudia Margarita Lafaurie en la vicepresidencia, encargados de fijar el rumbo estratégico y supervisar la creación de valor. or su parte, la presidencia ejecutiva de la compañía fue asumida por Joaquín Gutiérrez Caballero, quien tendrá la responsabilidad de convertir esa visión en resultados concretos mediante una gestión rigurosa y disciplinada en el uso de los recursos públicos, garantizando así una Ecopetrol sólida para las próximas décadas”, aseveró.

La Junta Directiva de Ecopetrol en pleno y por unanimidad designó el ueves 24 de septiembre a Joaquín Gutiérrez Caballero como nuevo presidente de Ecopetrol.

Gutiérrez Caballero asumirá el cargo a partir de este lunes 28 de septiembre de 2026, en lo que constituye el inicio de una etapa trascendental para la compañía, que tendrá como propósito impulsar el renacer de Ecopetrol, mediante el fortalecimiento de sus capacidades y la recuperación de la confianza de sus grupos de interés, para proyectarla como una empresa sólida, competitiva.

El nuevo presidente asume el desafío de liderar la compañía más importante del país, que es activo estratégico y motor de desarrollo, inversión y bienestar para Colombia. Tendrá la misión de construir puentes de confianza entre la empresa, el Estado, los trabajadores, las regiones, las comunidades, los inversionistas y los socios, alrededor de un propósito común: el renacer de Ecopetrol.

Joaquín Gutiérrez Caballero, administrador de empresas de profesión, tiene tres especializaciones: una en gerencia de proyectos de las telecomunicaciones, otra en derecho de las telecomunicaciones y otra en gerencia de servicios de salud.

Una vez asuma el cargo, el presidente Gutiérrez iniciará el proceso de recuperación de la compañía, para enderezar el rumbo institucional y encausarla de nuevo por el camino del crecimiento, luego de los hechos que conoce la opinión pública sobre presuntos actos de corrupción, que afectaron la reputación y la gestión eficiente de Ecopetrol en sus distintas áreas.

“Es un generador de riqueza en las empresas a las que ha dirigido, sin importar el sector. Sus verbos rectores son planificar, organizar, dirigir, gestionar y crecer”, le contó a SEMANA una persona cercana al empresario.

Desde joven corrió por sus venas el espíritu de administrador cuando estuvo al frente de la finca de su padre, especializada en el cultivo de palma africana, y donde también había cultivos de mango y tomate.

Gutiérrez Caballero se convirtió en el arquitecto administrativo y financiero de De La Espriella Lawyers, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos en Colombia, con reconocimiento en Estados Unidos y Europa. En la firma, puso en marcha procesos sistematizados y estandarizados.

Como administrador quiso innovar en el sector la salud en la implementación de cuidados intensivos y terminó constituyendo un grupo de IPS en diferentes ciudades en Colombia. Emprendió en el sector de las construcciones justo antes del impacto del covid-19 y, aunque tuvo que enfrentar la crisis de la pandemia, hoy su proyecto en Santa Marta se destaca por ser una ciudadela frente al mar surgida en un lote abandonado hacia el que nadie quiso mirar porque se dudaba de su rentabilidad.

Hoy, esa zona es un exclusivo complejo de 86.000 metros cuadrados, donde se levantan siete torres con cerca de tres mil apartamentos con playa privada, locales comerciales, cine, bar y su propia empresa de servicios públicos que lo surte de agua potable y energía ante los problemas de abastecimiento que enfrenta el resto de Santa Marta.

En su hoja de vida también aparece su trabajo como asesor en la Fiscalía General de la Nación del entonces jefe de ese organismo, Mario Iguarán.

También ha incursionado con éxito en la ganadería y la agricultura.

Gerenció la campaña de Abelardo De La Espriella y fue pieza clave del triunfo junto con Carlos Suárez, quien justamente es hoy el presidente de la junta directiva de Ecopetrol.