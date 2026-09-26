Presidente Abelardo De La Espriella: “Que sigan criticando, que eso me impulsa”

El presidente, Abelardo De La Espriella, se refirió brevemente a unas consultas hechas por periodistas.

“Presidente, a los que lo critican por andar con pistola en los operativos ¿qué les dice?“, le consultó un periodista.

“Que sigan criticando, que eso me impulsa”, respondió el jefe de Estado.

Y tras sus declaraciones, decidió acercarse a ellos y exclamó: “Pero miren, miren, les quiero decir algo, miren. La trayectoria empresarial de Joaquín Gutiérrez no la tiene nadie que haya llegado antes a la presidencia de Ecopetrol. Es un tipo de resultados y ya van ustedes a ver lo que hacemos con Ecopetrol. La vamos a llevar a que sea nuevamente”.

Cuando el mandatario dijo esto se marchó, mientras un periodista le preguntaba a la distancia: “Hablando de empresarios, presidente, ¿se sentaría con Bruce Mac Master?“.

Estas son las imágenes:

El jefe de Estado ofreció las declaraciones en Santa Marta, donde portó el arma posterior a ordenar la presencia de Fuerza Pública para hacer frente a la amenaza de paro armado de los grupos criminales.

Bruce Mac Master publica carta y pretende atornillarse en la Andi. ¿Qué hará con los afiliados que piensan distinto a él y con el presidente, que no lo recibirá?

Abelardo De La Espriella le declaró la guerra a la mafia: estos son los secretos de los megaoperativos que se desplegaron en Santa Marta y Cali; vienen más

El presidente Abelardo De La Espriella encabezó este viernes un Consejo de Seguridad y la jornada Milagro de las regiones: Gobierno en territorio–Magdalena, donde, al finalizar, aseguró que se hizo un análisis de la situación de seguridad de Santa Marta y Ciénaga, y se tomaron decisiones para garantizar la tranquilidad de este departamento.

En su declaración a medios, el Jefe de Estado envió un mensaje claro: “En Santa Marta la autoridad la ejerce el Estado colombiano, no los bandidos. Ninguna organización criminal o grupo narcoterrorista va a decidir quién trabaja, quién abre un negocio, quién se moviliza o qué hora puede utilizar una familia para entrar o salir de un barrio. Aquí manda la Constitución, manda la ley y manda la fuerza legítima del Estado colombiano”.

De la misma manera, el mandatario anunció que, mientras él daba esa declaración, “están siendo trasladados de la cárcel, aquí en Santa Marta, todos los miembros de Los Pachenca y de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra que estaban detenidos aquí”.

“Se van todos fuera del departamento y todos los que sean detenidos en los próximos días también se van fuera de Santa Marta, porque no tiene sentido que dejemos en los propios territorios, donde delinquen, a los presos más peligrosos”, anotó el Jefe de Estado, al enfatizar: “Aquí es diciendo y haciendo”.

El presidente De La Espriella destacó que “nunca antes en la historia de Magdalena este departamento había tenido tanta presencia policial y militar” y de inmediato comentó que “reforzamos la presencia aquí en Santa Marta, en Ciénaga y en la Troncal del Caribe y aumentamos los controles terrestres, los patrullajes conjuntos y la vigilancia aérea”.

“La instrucción que he dado es profundizar esa intervención. Vamos a desplegar una estrategia de seguridad 360 grados empleando, de manera articulada, nuestras capacidades terrestres, aéreas y acuáticas, además de la inteligencia combinada de todas nuestras fuerzas, la investigación criminal y el control territorial”, dijo el mandatario.

El mandatario explicó que la función hoy del Estado no es reaccionar contra el delito, sino que “estamos aquí para desmantelar el poder criminal que los narcoterroristas tienen en el departamento”.

El Presidente de La República afirmó que para lograr este objetivo se hará “atacando sus economías ilegales, atacando la fuente de financiación que es el narcotráfico, la extorsión y el lavado activos, y, por supuesto, persiguiéndolos a ellos como ya se ha hecho”.

El presidente Abelardo De La Espriella, con arma al cinto, recorrió las calles de Santa Marta y Cali en medio de una arremetida contra los criminales Foto: Captura de video

El mandatario destacó el resultado de las operaciones en las que fue dado de baja alias ‘Cholo’ y justificó este resultado argumentando que “capturar a un delincuente o darlo de baja sirve, pero no es suficiente si su estructura conserva el dinero, las rutas, los testaferros y la capacidad de reemplazarlo”.

En su intervención, el Jefe de Estado sustentó que la estrategia del Gobierno se basa en “tres verbos muy claros: proteger, contener y atacar. Proteger a los ciudadanos, a los comerciantes, a los transportadores y a las familias; contener cualquier intento de las estructuras criminales por intimidar a la población o recuperar espacios que ya ha retomado la Fuerza Pública, y, por supuesto, atacar sus estructuras, sus cabecillas, sus finanzas y sus redes logísticas mediante todas las herramientas que nos entregan la Constitución y la ley”.

El Presidente De La Espriella anunció que Santa Marta será área prioritaria de recuperación urbana de la Estrategia Nacional de Seguridad y comentó que “se había establecido, en un principio, que era para nueve ciudades entre las que no estaba Santa Marta”, por lo que agregó: “Hoy he tomado la decisión de que Santa Marta haga parte de esa lista”.

“Vamos a tener aquí un bloque de seguridad urbana y defensa para concentrar capacidades contra la extorsión, el homicidio, el narcotráfico y los delitos de mayor impacto. El BOSUT (Bloque Operacional de Seguridad Urbana y Defensa) estará en Santa Marta también”, anunció.

El mandatario reiteró que el objetivo que tiene su política de seguridad no es hacer operativos y que los representantes de la Fuerza Pública se retiren, por el contrario “el objetivo es recuperar el territorio y consolidar, de manera permanente, la presencia legítima del Estado. Cuando el Estado se decide, nunca pierde. Ustedes ya lo vieron”.

En este sentido, recordó que “estos bandidos hablaron de un paro armado, pensaron que iban a arrodillar al Estado y al Gobierno y somos nosotros los que los tenemos cogiendo monte. Así que vamos por ellos y tienen límite y tienen fecha de expiración”.

Ante la presión de las autoridades y la presencia del Estado, el presidente comentó que “hoy Santa Marta está viviendo su cotidianidad en completa normalidad y vamos a seguir consolidando esa posibilidad”.

De hecho, les dijo a los medios de comunicación que recorrió los barrios y “estuve en el 11 de noviembre, estuve en Cristo Rey, estuve en Gaira, patrullando personalmente” y destacó: “Por primera vez en la historia de nuestro país un presidente se mete a los barrios a cuidar a su gente como corresponde y a plantársele a los bandidos”.

“Aquí los bandidos no van a arrodillar a este pueblo de gente trabajadora, a este pueblo de patriotas. Tienen un Gobierno que los respalda y que se va a hacer matar, si es necesario, por defender a esta tierra y a su gente”, concluyó el Jefe de Estado.