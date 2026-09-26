Alejandro Sanz le dedicó mensaje a Shakira, tras cantar con ella en Madrid; la colombiana respondió y aumentó la expectativa de los fans

Alejandro Sanz sorprendió al público de Madrid al aparecer como invitado especial durante el cuarto concierto de la residencia de Shakira en Macondo Park. El cantante madrileño cantó junto a la colombiana para interpretar su icónica canción, La Tortura, una de las colaboraciones más recordadas de ambos, y desató una ola de gritos y aplausos entre los asistentes, que más o menos eran aproximadamente 55.000.

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La aparición ocurrió entre las llamas del escenario, justo cuando comenzaron a sonar los primeros versos de la canción lanzada en el año 2005. Shakira presentó al artista como “mi hermano Alejandro Sanz“, mientras él la acompañaba con la guitarra.

Lo que ambos vivieron en el escenario volvió a poner en escena la amistad que los dos artistas han construido durante más de dos décadas. Sin embargo, el emotivo momento no terminó cuando ambos bajaron del escenario. Horas después del concierto, el cantante español publicó en Instagram varias fotos junto a la barranquillera y le dedicó unas sentidas palabras.

“Shaki, tú tienes una cosa que no se aprende ni se explica. Sales ahí y el universo se desordena un poquito para mirarte. Magia, música y orgullo latino que, cuando late, se escucha en todas partes. Te quiero, Shaki”, escribió Alejandro Sanz al recordar lo que vivió junto a ella en este concierto durante su residencia en Madrid.

Este post recibió varias reacciones, incluida la de su pareja, la actriz peruana Stephanie Cayo. Shakira también quiso responder públicamente y compartió el mensaje de él en sus historias de Instagram.

Su respuesta llamó especial atención por una propuesta que dejó abierta la posibilidad de repetir el encuentro.

“¡¡Ay, esa risa que solo me sacas tú!! ¡Y tú eres el de la magia!! ¿Repetimos mañana?“, escribió Shakira, provocando expectativa entre sus seguidores en Madrid.

Shakira respondió dedicatoria de Alejandro Sanz luego de cantar con ella en su residencia de Madrid. Foto: Instagram: @Shakira

La presentación de Alejandro Sanz se dio después de que la cantante italiana Laura Pausini también participara como invitada en el tercer concierto de la residencia. Esto ha convertido las apariciones sorpresa en uno de los atractivos de esta segunda tanda de shows en la capital española.

El concierto mantuvo además el formato de las primeras presentaciones: más de dos horas de música, cerca de 30 canciones y varios cambios de vestuario. Shakira interpretó temas de distintas etapas de su carrera y canciones de Las mujeres ya no lloran.

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Después de cantar Estoy aquí, la artista manifestó ante sus fanáticos presentes: “Qué ilusión estar aquí. No me puedo creer esto, parece un sueño. Que alguien me pellizque”, y luego agregó: “Madrid, esta noche somos uno”.

El repertorio también incluyó Inevitable, Te felicito, Can’t remember To Forget You y Acróstico, acompañada por imágenes de sus hijos en las pantallas del escenario.