Madrid vivió el primer capítulo de una residencia que busca ser mucho más que una serie de conciertos. Durante el primer fin de semana de Es latina, el proyecto cultural que acompaña la residencia europea de Shakira, la capital española se convirtió en un punto de encuentro para artistas, músicos y creadores de distintas generaciones y procedencias.

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El resultado: tres primeras presentaciones de la colombiana y una programación musical que puso en el mismo escenario, y en distintos espacios de Macondo Park, sonidos que van del pop al rap, del folclore a la electrónica.

‘Es latina’, la residencia de Shakira en Madrid, espera recibir al menos 660.000 asistentes en sus 12 fechas. Foto: Chris Cornejo

La residencia de Las mujeres ya no lloran comenzó el 18 de septiembre en el recinto Iberdrola Music, en Villaverde, transformado para la ocasión en una ciudad efímera inspirada en el universo de Gabriel García Márquez.

La programación de Es latina, que se extenderá durante cuatro fines de semana, hasta el 11 de octubre, combina música con literatura, moda, gastronomía, arte y danza.

Un cartel que cruza fronteras

Entre los nombres que hicieron parte de esta primera etapa estuvieron Guitarricadelafuente, Santos Bravos, Lia Kali, Maro y Faenna, junto con propuestas más alternativas como Rebequita y Linapary.

La diversidad no fue únicamente geográfica. También hubo espacio para diferentes generaciones, géneros y maneras de entender la música contemporánea.

Guitarricadelafuente, uno de los nombres destacados de la nueva escena española, compartió programación con Santos Bravos, proyecto de pop latino que ha ganado reconocimiento internacional, mientras que la portuguesa Maro aportó otra mirada a ese concepto de Iberoamérica que atraviesa Es latina. Faenna, por su parte, llevó a la programación una propuesta vinculada al rap y al imaginario flamenco.

La selección también abrió espacio para artistas y propuestas alejadas del circuito más masivo. Rebequita, Linapary, La Cucaracha, Color y Calamidades Lola hacen parte de una programación que, según la organización, busca no establecer fronteras entre electrónica, folclore, pop, rap y otros sonidos contemporáneos.

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‘Es latina’, la residencia de Shakira en Madrid. Foto: Chris Cornejo

Ese carácter transversal también estuvo presente en torno a los conciertos de Shakira. Durante sus primeras tres noches, distintas figuras acompañaron a la artista en su recorrido hacia el escenario.

Jedet, Chanel y Vicco fueron algunas de las artistas que hicieron parte de esas imágenes que terminaron convirtiéndose en uno de los elementos distintivos de esta primera etapa de la residencia.

El propio concierto de Shakira mantiene esa mezcla de influencias. El repertorio de Las mujeres ya no lloran recorre diferentes momentos de sus más de tres décadas de carrera y transita entre el rock, el pop, la música urbana, la electrónica y sonidos asociados a sus raíces latinoamericanas.

La propuesta de Es latina funciona, en ese sentido, como una extensión de ese universo musical.

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Uno de los momentos más comentados del primer fin de semana fue la aparición de Laura Pausini, con quien Shakira interpretó Antología durante el tercer concierto.

La colaboración añadió un componente generacional y afectivo a una residencia que ha utilizado las apariciones de otros artistas como parte de su narrativa.

Madrid y Macondo Park vuelven a abrir las puertas

Después de tres conciertos, la experiencia no se detiene. Este viernes, 25 de septiembre, comienza el segundo fin de semana de la residencia, con una nueva programación musical alrededor de la denominada Shak City.

Entre los artistas anunciados aparecen Yerai Cortés, J Noa, Juan Pablo Vega, Tommy Blanco, Juicy Bae, Nico, You Wanted a Hit!, Ángeles Toledano, Cantamara y Drummie.

A ellos se sumarán DJ y orquestas como La Cucaracha, Anthonius B2B Dudier, Cadiwoman y M8nse, además de Sandunguera y otros proyectos.

La presencia de Yerai Cortés resulta especialmente significativa dentro de esa búsqueda de cruces musicales. El guitarrista y cantante español es una de las figuras del flamenco contemporáneo y llega a una programación que ya ha demostrado su interés por conectar géneros tradicionales con lenguajes actuales.

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J Noa, Ángeles Toledano y el colombiano Juan Pablo Vega amplían, desde distintas perspectivas, el mapa iberoamericano de esta segunda jornada.

Así, mientras el primer fin de semana permitió comprobar la amplitud de la propuesta, el segundo mantiene la apuesta por mezclar nombres reconocidos con artistas de diferentes escenas y procedencias.

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También habrá un cambio importante para quienes lleguen a Macondo Park: las actividades musicales del segundo fin de semana comenzarán más temprano. Según la información publicada este viernes, el recinto abrirá desde la 1:00 de la tarde y la programación se extenderá hasta las 12:15 de la madrugada.

La magnitud de la residencia también se refleja fuera del escenario. El Ayuntamiento de Madrid calcula una afluencia cercana a 57.000 personas por concierto y ha dispuesto medidas especiales de movilidad para las 12 fechas, entre ellas refuerzos de transporte público y lanzaderas gratuitas a la salida.