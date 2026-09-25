El criadero La Cumbre fue uno de los proyectos vinculados a la vida de Yeison Jiménez, quien, además de consolidarse como uno de los artistas más reconocidos de la música popular, también desarrolló una fuerte pasión por los caballos y el mundo equino.

Confirmado el nuevo cantante de la banda de Yeison Jiménez: “No los voy a defraudar”

Después de su fallecimiento, su familia ha continuado al frente de diferentes asuntos relacionados con sus proyectos. Sin embargo, en las últimas horas, Camila Jiménez, hija del artista, hizo una advertencia a sus seguidores por una situación que estaría afectando precisamente a este negocio.

La joven denunció que algunas personas estarían utilizando el nombre del criadero para contactar a posibles compradores y ofrecerles productos o servicios que no corresponden con la manera en que trabajan. Para alertar a sus seguidores, Camila compartió capturas de pantalla de las conversaciones que habrían tenido estas personas con algunos usuarios.

La Cumbre, el criadero de Yeison Jiménez, uno de los mejores negocios que dejó el cantante. Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @yeison_jimenez

La hija de Yeison Jiménez pidió prestar mucha atención a los datos que entregan quienes realizan estos contactos y, sobre todo, verificar la información antes de realizar cualquier pago.

“No caigan en estafas, no tenemos ventas por WhatsApp”, escribió Camila en una de sus publicaciones.

Uno de los puntos que más quiso aclarar la joven tiene que ver con los canales de venta del criadero. Según explicó, La Cumbre no realiza ventas a través de ninguna red social, por lo que cualquier persona que se presente como representante del negocio a través de estos medios debe despertar sospechas.

Camila también desmintió que el criadero utilice algunos de los servicios de envío que estarían mencionando quienes realizan estos contactos.

Hija de Yeison Jiménez dio importante alerta en sus redes sociales. Foto: Instagram @camijemz__

“Nosotros ni siquiera enviamos con Interrapidísimo. ¡No hacemos envíos internacionales!”, aseguró.

La advertencia busca evitar que personas interesadas en los productos o servicios del criadero terminen entregando dinero a terceros que estarían utilizando el nombre de La Cumbre sin autorización.

Reviven emotivo video de Yeison Jiménez cumpliendo un sueño de su papá: “Gracias por estar”

Además de alertar a sus seguidores, Camila pidió ayuda para reportar los números desde los cuales estarían realizando estos contactos. Junto a las capturas de pantalla, escribió: “¡Vamos a reportarle ese número! Escuchen muy bien la voz, los datos que dan, su modo operandi”.

Con este llamado, la hija del cantante busca que sus seguidores estén atentos y que, antes de realizar cualquier compra, confirmen que están hablando directamente con los canales oficiales del criadero.