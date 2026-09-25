Nana Calistar da su horóscopo para hoy 25 de septiembre: hay advertencias para algunos signos

La astrología tiene cada vez más seguidores en el mundo digital, y entre quienes se han ganado un lugar está Nana Calistar, reconocida astróloga mexicana. Su estilo directo, sin rodeos y bastante particular para hablar sobre cambios, advertencias y situaciones del día a día la ha hecho destacar frente a otras figuras del mismo ámbito.

Nana Calistar da sus predicciones para hoy 24 de septiembre: hay advertencias para algunos signos

Este viernes 18 de septiembre, Nana Calistar compartió sus vaticinios para cada una de las casas astrales. De esta manera, sus seguidores pueden consultar las predicciones como una guía o una referencia sobre lo que podría traerles la jornada.

Horóscopo de este viernes, 25 de septiembre de 2026

Aries

“La oportunidad no esperará siempre. Decide con cabeza, cumple lo que prometes y, si alguien te gusta, muestra interés sin convertir los celos en interrogatorio”.

Tauro

“Si una amistad se ilusiona contigo, habla claro. En casa, cuidado con prestar tu nombre o dinero: el cariño no paga deudas ajenas. En el corazón hay una herida que no te deja avanzar del todo”.

Géminis

“El trabajo puede traerte hasta las chanclas, pero no descargues el estrés en tu pareja. Busca a tu familia y bájale al interrogatorio amoroso”.

Cáncer

“Ayudar a todos mientras descuidas lo tuyo pasa factura. Atiende a tu gente sin olvidarte de ti y conoce a alguien nuevo sin cargar los miedos del pasado”.

Leo

“Antes de escribirle a quien te hizo sufrir, recuerda por qué terminó. Si llega dinero extra, úsalo con cabeza y toma esa decisión pendiente por ti mismo”.

Virgo

“Alguien amable podría buscarte solo cuando necesita un favor. Revisa antes de aceptar, guarda bien tus planes y dedja que los resultados hablen”.

Libra

“Quien antes te rechazó podría regresar. Decide si te interesa, sin buscar revancha. Revisa tus pagos y deja de cargar pleitos ajenos: también mereces paz”.

Escorpio

“Una oportunidad podría abrirse: pregunta y actúa. Si alguien del pasado vuelve, escucha sus razones antes de dejarlo entrar. En el negocio, primero haz cuentas”.

Sagitario

“Ese plan que parecía detenido podría moverse. Aprovecha la ocasión sin esperar fuegos artificiales. Disfruta lo bueno sin buscarle trampa”.

Capricornio

“Una noticia sobre dinero podría incomodarte: revisa cifras antes de asustarte. En el amor, no aceptes migajas ni respondas ‘nada’ si traes un reclamo”.

Acuario

“No descartes a alguien por un detalle mínimo ni confundas amistad con romance. En el trabajo, pregunta condiciones antes de aceptar cambios”.

Piscis

“Cuida tu nombre cumpliendo lo que prometes y no cuentes tu vida a cualquiera. podría mejorar el dinero, pero primero atiende lo tuyo”.